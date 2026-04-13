  3. Нов огромен съдийски гаф и пак в ущърб на Берое, решението е по-скандално и от двубоя с ЦСКА

Нов огромен съдийски гаф и пак в ущърб на Берое, решението е по-скандално и от двубоя с ЦСКА

  • 13 апр 2026 | 19:38
Във втори пореден домакински двубой съдиите отказаха да дадат очевадна дузпа в полза на Берое. След като преди 9 дни реферите подминаха очеваден наказателен удар в мача срещу ЦСКА, когато Лапеня от гостите игра с ръка, в днешния сблъсък срещу Локомотив (Пловдив) се получи далеч по-скандална ситуация.

Срещу “червените” главният рефер не бе извикан да гледа ВАР.

Днес, срещу пловдивчани, Каталин Ито очевадно игра с ръка в собственото си наказателно поле малко след втората минута от двубоя. Реферът Мартин Великов не отсъди дузпа. ВАР арбитърът Стоян Арсов обаче му подсказа, че е сбъркал и го извика пред екрана. Великов прегледа ситуацията и демонстративно отказа да посочии бялата точка.

Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Чиликов: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

Чиликов: Малко да слезем на земята - Дунав не е Байерн, Левски или ЦСКА!

ЦСКА и Левски пристигнаха за голямото дерби

ЦСКА и Левски пристигнаха за голямото дерби

Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

"Син" поход през центъра на София

"Син" поход през центъра на София

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Величков: ЦСКА да е арбитър за титлата? И днешният двубой показва именно това

Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

Берое 0:0 Локомотив (Пловдив), ВАР привика съдията за дузпа, но той не отсъди нищо

