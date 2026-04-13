Нов огромен съдийски гаф и пак в ущърб на Берое, решението е по-скандално и от двубоя с ЦСКА

Във втори пореден домакински двубой съдиите отказаха да дадат очевадна дузпа в полза на Берое. След като преди 9 дни реферите подминаха очеваден наказателен удар в мача срещу ЦСКА, когато Лапеня от гостите игра с ръка, в днешния сблъсък срещу Локомотив (Пловдив) се получи далеч по-скандална ситуация.

Срещу “червените” главният рефер не бе извикан да гледа ВАР.

Днес, срещу пловдивчани, Каталин Ито очевадно игра с ръка в собственото си наказателно поле малко след втората минута от двубоя. Реферът Мартин Великов не отсъди дузпа. ВАР арбитърът Стоян Арсов обаче му подсказа, че е сбъркал и го извика пред екрана. Великов прегледа ситуацията и демонстративно отказа да посочии бялата точка.