Локо (Пд) без основен защитник в Стара Загора

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Берое в мач от 30-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 19:00 часа в Стара Загора. Ефе Али се завръща сред 20-те след изтърпяно наказание. От групата отпадна Лукас Риян, който все още не е напълно готов да вземе участие в двубоя.

Групата на "смърфовете": Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Жоел Цварц, Мариян Вангелов