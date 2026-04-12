Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира протестите на привържениците на клуба срещу планираното увеличение на цените на билетите на „Анфийлд“ с 85%.

Бранителят призова шефовете на мърсисайдци да не пренебрегват нарастващото недоволство сред феновете, като допълни, че запалянковците имат пълното право да са сърдити.

“Мисля, че феновете са сърцето и душата на клуба - каза Ван Дайк. - Ако те се чувстват по този начин, тогава протестът е тяхно пълно право. Надявам се, че ще стигнат до някакво решение с клуба. Тези неща са далеч над моята позиция като капитан на отбора. Но моето мнение е, че нашите фенове са клубът. Те винаги са били – преди моето време и след моето време. Важно е тези неща да бъдат разрешени, защото това не е от полза за никого.“

Миналия месец клубът обяви намерението си да повиши цените на билетите в съответствие с инфлацията през следващите три години. Това ще доведе до увеличение на цените на сезонните карти още през следващия сезон с между 21,50 и 27 паунда, докато индивидуалните билети за мачове ще поскъпнат с между 1,25 и 1,75 паунда.

Това предизвика гневна реакция от страна на фенските организации на Ливърпул. Впоследствие главният изпълнителен директор на „червените“ Били Хоган изпрати имейл до всеки притежател на сезонен билет, в който защитава и обяснява решението.

Въпреки това фенският съюз „Spirit of Shankly“ продължи с организираните си протести по време на мачовете на „Анфийлд“, които започнаха с домакинството на Фулъм в събота вечер.

Като част от кампанията „Нито паунд на стадиона“ феновете бяха призовани да не харчат пари на стадиона. Същевременно фенската група „Spion Kop 1906“ премахна всички свои знамена от трибуната „Коп“, като единственият транспарант гласеше „Не на увеличението на цените на билетите“. Той беше издигнат в предната част на трибуната през първото полувреме.

Малко след това последваха скандирания, насочени към собствениците на Ливърпул от Fenway Sports Group, с послания като „заврете си цените отзад“ и „алчни копелета, стига толкова“.

От Ливърпул обясниха на феновете защо са увеличили билетите с 85%