Ван Дайк застана на страната на феновете на Ливърпул относно скъпите билети

  • 12 апр 2026 | 14:32
Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира протестите на привържениците на клуба срещу планираното увеличение на цените на билетите на „Анфийлд“ с 85%.

Бранителят призова шефовете на мърсисайдци да не пренебрегват нарастващото недоволство сред феновете, като допълни, че запалянковците имат пълното право да са сърдити.

“Мисля, че феновете са сърцето и душата на клуба - каза Ван Дайк. - Ако те се чувстват по този начин, тогава протестът е тяхно пълно право. Надявам се, че ще стигнат до някакво решение с клуба. Тези неща са далеч над моята позиция като капитан на отбора. Но моето мнение е, че нашите фенове са клубът. Те винаги са били – преди моето време и след моето време. Важно е тези неща да бъдат разрешени, защото това не е от полза за никого.“

Миналия месец клубът обяви намерението си да повиши цените на билетите в съответствие с инфлацията през следващите три години. Това ще доведе до увеличение на цените на сезонните карти още през следващия сезон с между 21,50 и 27 паунда, докато индивидуалните билети за мачове ще поскъпнат с между 1,25 и 1,75 паунда.

Това предизвика гневна реакция от страна на фенските организации на Ливърпул. Впоследствие главният изпълнителен директор на „червените“ Били Хоган изпрати имейл до всеки притежател на сезонен билет, в който защитава и обяснява решението.

Въпреки това фенският съюз „Spirit of Shankly“ продължи с организираните си протести по време на мачовете на „Анфийлд“, които започнаха с домакинството на Фулъм в събота вечер.

Като част от кампанията „Нито паунд на стадиона“ феновете бяха призовани да не харчат пари на стадиона. Същевременно фенската група „Spion Kop 1906“ премахна всички свои знамена от трибуната „Коп“, като единственият транспарант гласеше „Не на увеличението на цените на билетите“. Той беше издигнат в предната част на трибуната през първото полувреме.

Малко след това последваха скандирания, насочени към собствениците на Ливърпул от Fenway Sports Group, с послания като „заврете си цените отзад“ и „алчни копелета, стига толкова“.

Още от Футбол свят

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

Дженоа отново победи Сасуоло с обичайния резултат

  • 12 апр 2026 | 15:32
  • 217
  • 0
Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

Мбапе не тренира дни преди реванша срещу Байерн

  • 12 апр 2026 | 15:18
  • 515
  • 1
Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

Бруно Фернандеш разкри какво трябва да направи Манчестър Юнайтед, за да го задържи

  • 12 апр 2026 | 15:14
  • 1009
  • 0
Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

Смяна с участието на Пьотровски обърка звезда на Милан

  • 12 апр 2026 | 14:50
  • 2165
  • 0
Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

Нойер няма да се премисли, отново изключи завръщане в националния отбор

  • 12 апр 2026 | 14:46
  • 620
  • 0
Треньорът на Аталанта: Това беше един от най-добрите ни мачове, Ювентус ни вкара шокиращ гол

Треньорът на Аталанта: Това беше един от най-добрите ни мачове, Ювентус ни вкара шокиращ гол

  • 12 апр 2026 | 14:10
  • 1165
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 18174
  • 36
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 4099
  • 9
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 4868
  • 10
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 16901
  • 41
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 1470
  • 0
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 5520
  • 4