Кьолн се справи с 10 от Вердер и най-после се върна към победите

Отборът на Кьолн записа важна домакинска победа с 3:1 над прекия си конкурент в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер (Бремен) в срещата помежду им от 29-ия кръг на германския елит. Така „козлите“ прекратиха негативната си серия от осем мача без успех. Освен това те не бяха печелили срещу този опонент от четири двубоя насам.

Кьолн поведе още в седмата минута, когато Саид Ел Мала беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Оливие Деман срещу Якуб Камински. В 24-тата минута ситуацията за гостите се усложни още повече, тъй като техният капитан Марко Фридъл беше изгонен с директен червен картон, след като фаулира Рагнар Ахе като последен в защитата.

В самото начало на второто полувреме резервата Алесио Кастро-Монтес реши, че е удвоил преднината на своя тим, но попадението му беше отменено от ВАР поради изключително тънка негова засада. Домакините все пак наистина успяха да стигнат до втори гол, но в 65-ата минута. Тогава при изпълнение на корнер Ахе се разписа от втория си опит, след като преди това Дженк Йозкаджар нацели греда.

В 76-ата минута „бременските музиканти“ съумяха да намалят изоставането си чрез реализирана дузпа на Романо Шмид, до която се стигна след преглед с ВАР заради фал на Ахе срещу Деман. Въпреки това, вместо да изравнят резултата, гостите допуснаха трето попадение, като това става в последните секунди на срещата, когато Исак Йоханесон оформи крайното 3:1 с удар от много малък ъгъл и неубедителна намеса на Мио Бакхаус.

Така Кьолн се изкачи на 13-ото място в класирането с актив от 30 точки и се отдалечи на пет от плейофната 16-а позиция. Вердер пък вече е 15-и със своите 28 пункта след третата си загуба в последните четири кръга.

Снимки: Gettyimages