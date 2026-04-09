От Кьолн отрекоха да са получавали оферти за големия си талант

Спортният директор на Кьолн Томас Кеслер отрече клубът от Бундеслигата да е получил оферта за 19-годишния талант Саид Ел Мала. „Поддържаме тясна и надеждна комуникация със Саид и семейството му. Към момента не сме получили предложения от други клубове, които трябва сериозно да обмислим. Нито футболистът е изразил желание да започне разговори с други клубове“, каза Кеслер пред германският вестник Kolner Stadt-Anzeiger. До момента Ел Мала многократно бе свързван с трансфер в отбора от английската Висша лига Брайтън, както и с интерес и от други топ отбори в Европа.

Томас Кеслер обаче не е обезпокоен от трансферните спекулации: „Топката е в полето на Кьолн - Саид има договор с нас до 2030 година.“ Германският клуб „не е определил финансов праг“, поясни Кеслер, когато беше попитан за потенциална трансферна сума. „Ще разгледаме въпроса своевременно. Работим в тясно сътрудничество със Саид от началото на сезона. Той недвусмислено заяви, че в момента е изцяло концентриран върху развитието си в Кьолн и последния етап от сезона. Той има ясни цели с отбора“, добави Кеслер. Тимът Кьолн заема 15-то място във временното класиране в Бундеслигата, само на 2 точки от зоната на изпадащите.

