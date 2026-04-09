  9 апр 2026 | 18:18
От Кьолн отрекоха да са получавали оферти за големия си талант

Спортният директор на Кьолн Томас Кеслер отрече клубът от Бундеслигата да е получил оферта за 19-годишния талант Саид Ел Мала. „Поддържаме тясна и надеждна комуникация със Саид и семейството му. Към момента не сме получили предложения от други клубове, които трябва сериозно да обмислим. Нито футболистът е изразил желание да започне разговори с други клубове“, каза Кеслер пред германският вестник Kolner Stadt-Anzeiger. До момента Ел Мала многократно бе свързван с трансфер в отбора от английската Висша лига Брайтън, както и с интерес и от други топ отбори в Европа.

Томас Кеслер обаче не е обезпокоен от трансферните спекулации: „Топката е в полето на Кьолн - Саид има договор с нас до 2030 година.“ Германският клуб „не е определил финансов праг“, поясни Кеслер, когато беше попитан за потенциална трансферна сума. „Ще разгледаме въпроса своевременно. Работим в тясно сътрудничество със Саид от началото на сезона. Той недвусмислено заяви, че в момента е изцяло концентриран върху развитието си в Кьолн и последния етап от сезона. Той има ясни цели с отбора“, добави Кеслер. Тимът Кьолн заема 15-то място във временното класиране в Бундеслигата, само на 2 точки от зоната на изпадащите.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 3299
  • 2
Де Йонг вече тренира с Барселона, може да попадне в групата за дербито с Еспаньол

Де Йонг вече тренира с Барселона, може да попадне в групата за дербито с Еспаньол

  • 9 апр 2026 | 15:29
  • 769
  • 0
Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 1705
  • 0
От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

  • 9 апр 2026 | 14:42
  • 4325
  • 0
Пау Кубарси призна вината си за червения картон

Пау Кубарси призна вината си за червения картон

  • 9 апр 2026 | 13:39
  • 1681
  • 2
Луис Суарес иска да се завърне в националния отбор за Мондиала

Луис Суарес иска да се завърне в националния отбор за Мондиала

  • 9 апр 2026 | 13:06
  • 2867
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Черно море, "орлите" не успяват да намерят път към гола

Лудогорец 0:0 Черно море, "орлите" не успяват да намерят път към гола

  • 9 апр 2026 | 19:24
  • 26766
  • 57
11-те на Левски и Арда, Хуан Переа е аут от състава

11-те на Левски и Арда, Хуан Переа е аут от състава

  • 9 апр 2026 | 19:17
  • 9410
  • 5
Олимпиакос със силен отговор в мегамача в София

Олимпиакос със силен отговор в мегамача в София

  • 9 апр 2026 | 19:30
  • 4371
  • 4
Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Локомотив Авиа 1:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Полуфинал №3 в efbet Супер Волей: Локомотив Авиа 1:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 9 апр 2026 | 19:26
  • 1353
  • 0
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 20378
  • 59
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 33909
  • 146