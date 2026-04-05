  • 5 апр 2026 | 20:54
Кьолн си тръгна с ценна точка от Франкфурт

Кьолн стигна до ценна точка в борбата за оцеляване и е на две точки над зоната на изпадащите. "Козлите" губеха с два гола при гостуването си на Айнтрахт, но срещата завърши 2:2.

Кьолн започна активно двубоя и създаде една опасна ситуация пред Цетерер. След това обаче домакините започнаха да доминират. Първата добра възможност се откри пред Кнауф, но Швебе направи отлично спасяване. Вратарят на гостите спря и Калимюандо, който бе изведен сам срещу него. Ел Маса отправи хубав изстрел, но не достатъчно точен, а в друга ситуация реши да подава, на Камински, който не се възползва от отлична възможност.

След почивката и двата отбора търсеха гола и до него най-накрая се стигна в 66-ата минута. Резервата Чаиби проби отдясно и намери Йонатан Буркарт, който откри резултата. Три минути по-късно Айнтрахт удвои аванса си, след като Калимюандо се разписа от добавка. Кьолн отговори веднага след подновяването на играта. Камински проби през центъра и върна надеждите на гостите. "Козлите" тръгнаха да търсят изравняване и стигнаха до него в 82-ата минута, когато три от резервите комбинираха, като Алесио Кастро-Монтес завърши атаката.

Снимки: Imago

