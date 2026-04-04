РБ Лайпциг взе важен успех в Бремен и се затвърди в топ 4

РБ Лайпциг победи с 2:1 като гост Вердер (Бремен) в мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. „Червените бикове“ взеха четвъртата си победа в последните си пет двубоя и с успеха затвърдиха мястото си в топ 4 – с три пункта пред 5-тия Хофенхайм, който претърпя второ поредно поражение. Вердер пък е на 14-а позиция – с 4 точки над опасната зона.

РБ Лайпциг успя пръв да нанесе удар и поведе в 15-ата минута. Тогава Антонио Нуса с хубав далечен изстрел не остави шансове на стража на бременци Мио Бакхаус – 0:1 за гостите. До края на първата част Вердер също имаше своите шансове чрез Камерън Пуертас и Романо Шмид, но ударът на първия бе неточен, а при другата ситуация стражтът на РБ Лайпциг Маартен Вандервоорд се намеси добре.

В началото на втората част „червените бикове“ нанесоха втори удар по домакините. Бившият играч на Мъри Стоилов Ромуло се възползва от неразбирателство в защитата на Вердер и удвои аванса на РБ Лайпциг – 0:2. В 81-вата минута пък перлата на гостите Ян Диоманде пропусна да направи резултата класически и пропусна от удобна позиция. В продължението на двубоя за домакините се разписа резервата Салим Муса, който направи резултата 1:2. За повече обаче нямаше време и РБ Лайпциг взе трите точки.

Снимки: Imago