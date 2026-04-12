Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Синер победи Алкарас на финала в Монте Карло, от утре е №1 в света

  • 12 апр 2026 | 19:04
  • 1054
  • 2

Яник Синер победи Карлос Алкарас в два сета - 7:6 (6), 6:3 и спечели турнира на клей от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло с награден фонд 6,3 милиона евро.

Това беше 17-и мач между двамата най-добри тенисисти в момента, като италианецът спечели своята седма победа, но общият баланс все още е в полза на Алкарас. Последните два успеха обаче са за Синер, който победи и на финалния Мастърс в края на миналата година. Италианецът взе титлата на Алкарас, който бе победител в Монте Карло преди година. Яник Синер си връща първото място в ранглистата на АТП от утре, като изпревари именно испанския си съперник.

В първия сет Карлос Алкарас направи пробив още във втория гейм и поведе с 2:0. Синер обаче веднага върна пробива и изравни при 2:2. До края на частта двамата печелиха подаванията си, като логично се стигна до тайбрек. В него Яник Синер направи два мини пробива срещу един за испанеца и взе сета след 7:5.

Във втория сет отново Алкарас започна по-вдъхновено, като поведе с 3:1 след пробив. До края на мача Яник Синер спечели всички оставащи геймове, като се наложи с 6:3.

Италианецът не направи нито един ас срещу три за Алкарас, който обаче допусна и пет двойни грешки срещу само две за Синер. Алкарас имаше 20 печеливши удара срещу 13 за Синер, но и повече непредизвикани грешки 45:38.

Яник Синер спечели 1000 точки за ранглистата на АТП, както и 974 370 евро от наградния фонд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

