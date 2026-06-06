Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на сингъл на турнирите по тенис от сериите "Чалънджър".

27-годишният българин, който преодоля успешно пресявките след два успеха, победи на полуфиналите след обрат участващия с "уайлд кард" представител на домакините Хололвам Монци с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 15 минути игра на надпреварата на твърда настилка „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара. За него това е шеста поредна победа в турнира.

Двамата си размениха по два пробива до 4:4 в първия сет, след което Донски не удържа подаването си в деветия гейм и след 4:6 изостана в резултата. Във втората част той преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни гейма за 6:4 изравни резултата. В решителния трети сет националът поведе с 3:0 и до края доминираше, затваряйки двубоя с първия си мачбол.

Донски заработи 5500 долара и 28 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 687-ото място. В понеделник той ще се изкачи до около 538-а позиция - близо до рекордната в кариерата му 523-а.

Утре в спор за първа титла от турнирите "Чалънджър" българинът ще играе срещу победителя от двубоя между водача в схемата Аролд Майо (Франция) и номер 6 Филип Хенинг (РЮА).

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