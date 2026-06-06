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  3. Американци спряха Динев и Марков в Турция

Американци спряха Динев и Марков в Турция

  • 6 юни 2026 | 15:53
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Американци спряха Динев и Марков в Турция

Динко Динев и Виктор Марков отпаднаха полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 000 долара.

Във втория си мач за деня българите отстъпиха пред поставените под номер 4 в схемата американци Джефри Фрадкин и Максуел Маккинън с 6:7(4), 2:6 за 81 минути игра.

Двата дуета си размениха по един пробив в началото на мача, след което се стигна до тайбрек. В него Динев и Марков изостанаха с 3:6 и загубиха с 4:7. Във втората част американците поведоха с 3:1 и без проблеми затвориха мача с 6:2.

По-рано днес българите победиха на четвъртфиналите Даниел Филипс (Бермуда) и Богдан Селезньов (Русия) с 6:2, 7:5 за 71 минути на корта.

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