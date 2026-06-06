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  3. Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

  • 6 юни 2026 | 19:33
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Руската тенисистка Мира Андреева похвали „трудната“ си противничка Мая Хвалинска и благодари на себе си, след като победи полската квалификантка във финала на Откритото първенство на Франция, за да спечели първата си титла от Големия шлем.

19-годишната Андреева се пошегува, че не би искала да се изправя срещу Хвалинска отново.

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„Ти си много трудна опонентка. Не бих искала да играя с теб повече. Не, всичко е ок. Надявам се да играем още много финали в бъдеще“, коментира Мира Андреева по време на церемонията по награждаването.

„Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир. Не мога да повярвам, че държа трофея“, добави младата рускиня, която също така благодари на екипа си - треньорката си, която бе финалистка на "Ролан Гарос" през 2000 година - Кончита Мартинес.

„Понякога мога да бъда костелив орех и е трудно да ме търпиш. Благодаря ви, че винаги ме тласкате до краен предел, благодаря ви, че ме карате да работя, когато не искам. Благодаря и на Кончита, че сподели опита си, като ми даде съвети. Благодаря на всички в моя отбор, специални благодарности на родителите ми, че повярваха в мен. Баща ми гледа по телевизията. Не на последно място, искам да благодаря на себе си, че вярвах и винаги давам 100%, дори когато беше трудно, че се опитвах да бъда по-добра като човек и играч, борейки се с толкова много демони. Само аз знам колко беше трудно, колко бях нервна. Благодаря на себе си, че работих толкова усилено и дадох най-доброто от себе си“, каза още Андреева.

24-годишната Мая Хвалинска поздрави съперничката си и се извини за поражението си в два сета. „Поздравления за Мира, толкова невероятна състезателка, толкова млада и толкова талантлива, толкова е досадна“, заяви шеговито полската тенисистка.

„Поздравления и на твоя отбор за невероятната работа и всичко най-хубаво за в бъдеще. Искаше ми се да видим по-добър мач днес, но Мира е твърде добра, така че предполагам, че вината е нейна. Опитах се с всичко от себе си и съжалявам. Никога няма да забравя тези три седмици. Париж завинаги ще бъде в сърцето ми. Благодаря“, добави Хвалинска.

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