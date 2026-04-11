Магдалена Малеева: Мястото на България е в Група I на "Били Джийн Кинг къп"

Мястото на България е в Група I на световното отборно първенство по тенис за жени "Били Джийн Кинг къп" и старши треньорът на националния отбор Магдалена Малеева е доволна, че целта бе изпълнена. Българките надделяха над Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

"Супер доволна съм. Ние бяхме фаворитки в групата, но никога не се знае какво точно ще стане. Имаше и други добри отбори, но момичетата много искаха да се изкачим, така че имаше напрежение. Въпреки това, те се справиха отлично", заяви капитанът на отбор Магдалена Малеева, цитирана на официалния уебсайт на федерацията.

Тотална доминация за България и над Кипър

Попитана дали е имало момент, в който се е съмнявала в крайния успех, тя отговори: "Да, няколко пъти. Човек винаги се съмнява, докато всичко не приключи. Имахме оспорван мач с Република Южна Африка, както и много оспорван мач с Мароко, но за радост и в двата случая не се стигна до двойки. Включително днес Росица Денчева изоставаше 2:4 в тайбрека на първия сет, но се справи страхотно. Винаги има моменти, в които се съмняваш".

"Изкачваме се в Група I, където мисля, че ни е мястото. За да стигнем по-напред до Световната група, момичетата трябва да се развият още. Оттук нататък всяка от тях трябва да вземе решение сама за себе си как ще се развива. Нужно е да имат правилен процес, треньори и здрава работа, за да влязат в топ 200, а евентуално и в топ 100", каза още Малеева.

Помощник треньорът Михаил Атанасов заяви: "Мисля, че (момичетата) направиха много добра подготовка за предстоящия сезон на клей. Адаптираха се много бързо. Половината от тях идват от закрит хард корт, което беше предизвикателство в първите дни. Но, познавайки техните възможности, знаех, че ще се адаптират бързо. Надявам се да запазят тази положителна емоция до края на сезона".