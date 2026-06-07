Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

Носителката на пет титли от Големия шлем Мария Шарапова поздрави сънародничката си от Русия Мира Андреева, която триумфира на “Ролан Гарос”.

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

19-годишната Андреева спечели първия си трофей в надпреварите от Шлема, надигравайки полската квалификантка Мая Хвалинска във финала в Париж. Шарапова, който ликува на „Ролан Гарос“ през 2012 и 2014 г., използва профила си в социалната платформа Инстаграм, за да похвали тийнейджърката.

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

„Гордея се с теб Мира! Радостта след победата казва всичко. Развълнувана, но не и доволна. Това е знаково за един шампион“, написа 39-годишната бивша тенисистка по повод Мира Андреева.

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