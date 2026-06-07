Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

  • 7 юни 2026 | 01:56
  • 287
  • 1
Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

Носителката на пет титли от Големия шлем Мария Шарапова поздрави сънародничката си от Русия Мира Андреева, която триумфира на “Ролан Гарос”.

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"
19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

19-годишната Андреева спечели първия си трофей в надпреварите от Шлема, надигравайки полската квалификантка Мая Хвалинска във финала в Париж. Шарапова, който ликува на „Ролан Гарос“ през 2012 и 2014 г., използва профила си в социалната платформа Инстаграм, за да похвали тийнейджърката.

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир
Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

„Гордея се с теб Мира! Радостта след победата казва всичко. Развълнувана, но не и доволна. Това е знаково за един шампион“, написа 39-годишната бивша тенисистка по повод Мира Андреева.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

  • 6 юни 2026 | 19:33
  • 988
  • 3
Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

  • 6 юни 2026 | 18:02
  • 816
  • 1
19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

  • 6 юни 2026 | 17:50
  • 31136
  • 73
Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

  • 6 юни 2026 | 16:00
  • 757
  • 0
Американци спряха Динев и Марков в Турция

Американци спряха Динев и Марков в Турция

  • 6 юни 2026 | 15:53
  • 385
  • 0
Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Словения

Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Словения

  • 6 юни 2026 | 15:11
  • 1366
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 48412
  • 307
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 32571
  • 35
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 9396
  • 102
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 5510
  • 219
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 13784
  • 161
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 21804
  • 16