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Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

  • 6 юни 2026 | 16:00
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Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

Пламен Колев (ТК Про спорт, София) при юношите и Илина Илиева (ТК Виа Тенис Стар, София) при девойките триумфираха с титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив.  Надпреварата се проведе на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в града.

На финала при юношите Пламен Колев победи с 6:1, 6:0 Александър Борисов (ТК Макс Про 2020, Пловдив). На трето място се класираха Борис Борисов (ТК Макс Про 2020) и Борис Христакиев (ТК Про спорт).

В двубоя за титлата на сингъл при девойките Илина Илиева (ТК Виа Тенис Стар) се наложи със 7:5, 6:2 над Мелани Стоичкова (ТК Виа Тенис Стар). Трето място заеха Рая Маркова (ТК Августа Траяна, Стара Загора) и Ива Йорданова (ТК Левски, София).

Пламен Колев (ТК Про спорт) и Димитър Топчийски (ТК Авеню, Бургас) при юношите и Рая Маркова (ТК Августа Траяна) и Илина Илиева (ТК Виа Тенис Стар) при девойките взеха трофеите на двойки. Александър Борисов (ТК Макс Про 2020) и Рая Маркова (ТК Августа Траяна) пък станаха първи на смесени двойки.

Наградите на призьорите на сингъл връчи Иван Тиков - председател на Управителния съвет на Българска федерация тенис. Турнирен директор беше Серафим Грозев, а главен съдия - Силвия Ботушарова, съобщават от родната централа.

Снимка: БФТенис

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