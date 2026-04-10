Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 19:16
0,117 секунди разделиха българския пилот Любослав Руйков (с №29 на снимката) от първото място в четвъртия и последен тест на пистата „Ред Бул Ринг“ преди старта на сезона във Формула 4 Централна Европа.

Както и третата тестова сесия, четвъртата също мина на дъжд, като в началото й беше най-силния дъжд за деня, а Руйков отново се оказа най-силния съперник на пилотите на Jenzer Motorsport – тимът, който доминира в този шампионат.

Трето място за Любо Руйков в третия тест на „Ред Бул Ринг“

Другият български пилот на „Руд Бул Ринг“ днес - Самуил Иванов, също записа сериозен прогрес в карането на мокро и завърши теста на 34-а позиция.

Руйков стартира в първия уикенд на Формула 4 Централна Европа като подготовка за кампанията му във Формула 4 Италия, а в Иванов ще се състезава в първенството на Централна Европа, където тази година стартират много силни пилоти от цял свят.

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

Малко преди края на сесията Руйков заемаше петото място, като пред него имаше четирима пилоти на Jenzer, но при последната си бърза обиколка Любо оглави класирането с 1.45,555 минути и рекорден втори сектор, който е най-дългият на „Ред Бул Ринг“.

Пилотите на Jenzer веднага атакуваха първото място, като само Тео Боренщайн успя да подобри времето на Руйков – първо с 0,009 секунди, а при втората си поредна бърза обиколка разликата между тях стана 0,117 секунди.

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

Иванов записа 1.51,977 минути при предпоследната си бърза обиколка, а в последния си опит подобри постижението си до 1.50,038 минути, което го нареди на 34-ото място от 42 пилоти.

Още от Моторни спортове

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

  • 10 апр 2026 | 14:39
  • 1432
  • 0
Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

  • 10 апр 2026 | 14:19
  • 420
  • 0
И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

  • 10 апр 2026 | 12:51
  • 625
  • 0
Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 12:32
  • 2187
  • 1
Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

  • 10 апр 2026 | 11:48
  • 1166
  • 0
32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 11:27
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 21246
  • 46
Славия 1:1 Септември

Славия 1:1 Септември

  • 10 апр 2026 | 19:14
  • 8375
  • 23
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 6117
  • 18
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 29768
  • 30
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 32408
  • 33
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 47101
  • 188