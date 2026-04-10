Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“

0,117 секунди разделиха българския пилот Любослав Руйков (с №29 на снимката) от първото място в четвъртия и последен тест на пистата „Ред Бул Ринг“ преди старта на сезона във Формула 4 Централна Европа.

Както и третата тестова сесия, четвъртата също мина на дъжд, като в началото й беше най-силния дъжд за деня, а Руйков отново се оказа най-силния съперник на пилотите на Jenzer Motorsport – тимът, който доминира в този шампионат.

Другият български пилот на „Руд Бул Ринг“ днес - Самуил Иванов, също записа сериозен прогрес в карането на мокро и завърши теста на 34-а позиция.

Руйков стартира в първия уикенд на Формула 4 Централна Европа като подготовка за кампанията му във Формула 4 Италия, а в Иванов ще се състезава в първенството на Централна Европа, където тази година стартират много силни пилоти от цял свят.

Малко преди края на сесията Руйков заемаше петото място, като пред него имаше четирима пилоти на Jenzer, но при последната си бърза обиколка Любо оглави класирането с 1.45,555 минути и рекорден втори сектор, който е най-дългият на „Ред Бул Ринг“.

Пилотите на Jenzer веднага атакуваха първото място, като само Тео Боренщайн успя да подобри времето на Руйков – първо с 0,009 секунди, а при втората си поредна бърза обиколка разликата между тях стана 0,117 секунди.

Иванов записа 1.51,977 минути при предпоследната си бърза обиколка, а в последния си опит подобри постижението си до 1.50,038 минути, което го нареди на 34-ото място от 42 пилоти.