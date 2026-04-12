След гола си срещу Локо Тодор Неделев стана втори голмайстор на Ботев в дербито на Пловдив

От дузпа Тодор Неделев вкара седмия си гол в пловдивското дерби, с който еднолично излезе на второто място в клубната класация на реализаторите срещу градския съперник. Първи е клубната легенда Динко Дерменджиев. Чико има 11 попадения в локомотивската врата, вкарани в периода от 6 юли 1963 г. (4:0 с хеттрик на Дерменджиев) до 27 август 1977 г. (1:0).

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Първите два гола на Неделев в дербито бяха отбелязани на „Лаута“, още при дебюта му в сблъсъка на 4 ноември 2012 г. за 2:2. После се разписа в Коматево от дузпа в мач, игран на 24 септември 2017 г. и завършил 3:0 за Ботев. Бе точен и на 4 декември 2018 г. за успеха с 2:0 на стадион „Локомотив“ с фантастичен удар от центъра на терена, прехвърлил вратаря на черно-белите Мартин Луков. И продължи с попаденията си на 9 август 2020 г. за победата с 2:0, както и на 1 ноември 2025 г. на „Лаута“ от дузпа при присъдената впоследствие служебна победа с 4:0 за жълто-черните. В добавка Тошко има и 7 голови паса в дербито под тепетата.

Капитанът на “канарчетата” е и с положителен баланс в сблъсъка – 7 победи, 8 равенства и 4 поражения, макар едната загуба да бе твърде болезнена – 0:6.