Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  След гола си срещу Локо Тодор Неделев стана втори голмайстор на Ботев в дербито на Пловдив

След гола си срещу Локо Тодор Неделев стана втори голмайстор на Ботев в дербито на Пловдив

  12 апр 2026 | 14:51
  • 542
  • 1

От дузпа Тодор Неделев вкара седмия си гол в пловдивското дерби, с който еднолично излезе на второто място в клубната класация на реализаторите срещу градския съперник. Първи е клубната легенда Динко Дерменджиев. Чико има 11 попадения в локомотивската врата, вкарани в периода от 6 юли 1963 г. (4:0 с хеттрик на Дерменджиев) до 27 август 1977 г. (1:0).

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

Първите два гола на Неделев в дербито бяха отбелязани на „Лаута“, още при дебюта му в сблъсъка на 4 ноември 2012 г. за 2:2. После се разписа в Коматево от дузпа в мач, игран на 24 септември 2017 г. и завършил 3:0 за Ботев. Бе точен и на 4 декември 2018 г. за успеха с 2:0 на стадион „Локомотив“ с фантастичен удар от центъра на терена, прехвърлил вратаря на черно-белите Мартин Луков. И продължи с попаденията си на 9 август 2020 г. за победата с 2:0, както и на 1 ноември 2025 г. на „Лаута“ от дузпа при присъдената впоследствие служебна победа с 4:0 за жълто-черните. В добавка Тошко има и 7 голови паса в дербито под тепетата.

Капитанът на “канарчетата” е и с положителен баланс в сблъсъка – 7 победи, 8 равенства и 4 поражения, макар едната загуба да бе твърде болезнена – 0:6.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любопитно: Веласкес не е побеждавал единствено ЦСКА

Любопитно: Веласкес не е побеждавал единствено ЦСКА

  • 12 апр 2026 | 14:10
  • 770
  • 2
Евертон Бала влезе в топ 3 на чуждестранните голмайстори на Левски

Евертон Бала влезе в топ 3 на чуждестранните голмайстори на Левски

  • 12 апр 2026 | 13:51
  • 1642
  • 1
Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 18221
  • 36
Николай Златев спечели турнира по борба с великденски яйца в Черно море

Николай Златев спечели турнира по борба с великденски яйца в Черно море

  • 12 апр 2026 | 11:40
  • 472
  • 1
Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

Отборите от efbet Лига отбелязват Великден

  • 12 апр 2026 | 10:07
  • 1633
  • 2
Балъков: Нека в домовете ви има топлина, в сърцата - вяра, а около вас - хора, които ви карат да се усмихвате истински

Балъков: Нека в домовете ви има топлина, в сърцата - вяра, а около вас - хора, които ви карат да се усмихвате истински

  • 12 апр 2026 | 09:51
  • 802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 18221
  • 36
В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

В Реал Мадрид никой не се предава, увери Флорентино Перес

  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 4116
  • 9
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 4874
  • 10
Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 16918
  • 41
Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата, Милър-Макинтайър - генерал на паркета

  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 1482
  • 0
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 5523
  • 4