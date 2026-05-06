Помощник на Ясен Петров: Този гол в последната минута ще ни даде увереност

Един от помощниците на Ясен Петров в Добруджа - Ивелин Петков, говори след драматичното равенство 1:1 със Спартак (Варна). Добричлии се добраха до точката с гол дълбоко в добавеното време на срещата, а според Петков това попадение ще даде увереност на отбора за предстоящите важни битки до края на сезона.

"И през първата част нашият отбор игра добре. Имахме нашите ситуации, в дадени моменти ни липсваше концентрация и точна преценка. През второто полувреме вдигнахме агресията и желанието и заслужено се поздравихме с точката, но може и да съжаляваме, че не са три.

Имаме равностойни футболисти. В този сгъстен цикъл всеки един е важен. Бих отличил целия отбор, агресията, желанието и себераздаването. В предните мачове просто ни бягаше късметът. Това отбелязване на гол в последната минута ще ни даде увереност и в неделя да се поздравим с успех.

Опитваме се да коригираме нещата. Не мисля, че днес започнахме слабо. Може би Спартак се възползва от една неточност в нашата отбрана. Не може да сме недоволни от момчетата. Нашият отбор е добре подготвен. Имаме група от футболисти и всеки е готов да даде най-доброто от себе си. В тези мачове всеки ще е пределно мобилизиран", каза Петков.