Атлетико продължи да се проваля в Ла Лига, допусна загуба и от Севиля

Севиля задълбочи кризата в Атлетико Мадрид, след като андалусийци надвиха тима на Диего Симеоне с 2:1 у дома в среща от 31-вия кръг на испанската Лига. Така столичният тим не успя да се върне на третото място където остава съставът на Вилериал, който е и с мач по-малко.

Това бе трето поредно шампионатно поражение за мадридчани, които допуснаха последователни поражения в градското дерби с Реал Мадрид (2:3) и домакинствотото на Барселона (1:2) миналата седмица.

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Това ще внесе и допълнително напрежение в битката за топ 4, тъй като пет кръга преди края Атлети води с осем точки пред петия Бетис, който тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга срещу Осасуна. Този мач е в днешния 12-ти април (неделя) от 15:00 и при успех разликата ще стане само пет пункта при оставащи седем мача до края на сезона в испанския шампионат.

Барселона пречупи храбрия Атлетико с късен гол на Левандовски и дръпна с още пред Реал

Дори да изпуснат четвъртото място обаче мадридчани пак има вариант, в който да играят и през следващия сезон в Шампионската лига. Единият от тях е евентуално да спечелят тазгодишното издание на “турнира на богатите”, където взеха аванс от 2:0 след първата 1/4-финална битка срещу Барселона на “Камп Ноу”, а тази седмица предстои реваншът на “Метрополитано”.

20 години по-късно: Атлетико превзе "Камп Ноу" и е по-близо от Барса до полуфиналите в ШЛ

От друга страна след победата на Арсенал през миналата седмица с 1:0 като гост на Спортинг (Лисабон) в друг от 1/4-финалите в най-престижния европейски клубен турнир, стана ясно, че английската Премиър лийг ще получи пет квоти за надпреварата през сезон 2026/2027. Така остана още един от шампионатите в топ 5 първенствата на Стария континент да направи същото, като към момента за това се борят именно испанската Ла Лига и германската Бундеслига. Ако Реал отстрани Байерн, то още идната седмица ще стане ясно, че Иберийският полуостров ще има още един представител сред най-добрите в Европа през новата кампания.

Победата на Арсенал даде пета квота за ШЛ на английските отбори и за следващия сезон

Цели три попадения паднаха до почивката. Андалусийци имаха късмет в началото и получиха правото да изпълнят дузпа след 10 минути игра. Зад бялата точка застана Акор Адамс, който не сбърка и изведе домакините напред.

В 35-ата минута Хавиер Боняр успя върна “дюшекчиите” в срещата, изравнявайки резултата. Той засече с глава центриране на Хулио Диас и прати топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Одисеас Влаходимос.

Мадридчани вместо да осъществят пълен обрат, те се пропукаха отново в добавеното време. Тогава Рубен Варгас центрира опасно от корнер и в наказателното поле Неманя Губел върна преднината на домакините.

В 58-ата минута Бернал пропусна възможност да даде още по-сериозна преднина на своите, стреляйки в лявата греда.

Гостите от своя страна демонстрираха липса на креативност през цялото второ полувреме и в неговите рамки не оправиха нито един точен удар, въпреки че имаха смазващо предимство по отношение владеенето на топката. Това направи Хано Монасерате чак в добавеното време, когато Влахадимос отново се намеси подобаващо.

При ответната атака Алексис Санчес пропусна да направи по-леки оставащите минути от срещата, но топката срещна тялото на бранител на “дюшекчиите”.

Нататък безрезултатният натиск продължи и домакините се поздравиха с трите точки.