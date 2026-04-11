Късен гол на Диоманде зарадва Лайпциг срещу Гладбах

Отборът на РБ Лайпциг записа трудна победа с 1:0 като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах) в двубоя помежду им от 29-ия кръг на Бундеслигата. Това е трети пореден успех за „биковете“, а „жребчетата“ не са спечелили нито една от последните си три шампионатни срещи.

Резултатът в мача можеше да е много по-различен, но и двата тима пропиляха куп голови възможности. Играчите на Лайпциг бяха отчаяни от блестящия Мориц Николас цели 11 пъти, а при едно от спасяванията вратарят беше подпомогнат и от гредата. Футболистите на Гладбах пък демонстрираха неточност в своите изстрели. Все пак домакините успяха да реализират победно попадение в 81-вата минута, когато младата им звезда Ян Диоманде се разписа със силен удар след асистенция на Кристоф Баумгартнер. Само три минути по-късно резервата на гостите Фабио Киародия можеше да ги избави от поражението, но волето му отблизо завърши в напречната греда.

Така Лайпциг остава на третата позиция в класирането с актив от 56 точки, докато Борусия продължава да се движи на 13-ото място със своите 30 пункта.

Снимки: Gettyimages