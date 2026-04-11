  Късен гол на Диоманде зарадва Лайпциг срещу Гладбах

Късен гол на Диоманде зарадва Лайпциг срещу Гладбах

  • 11 апр 2026 | 19:12
Късен гол на Диоманде зарадва Лайпциг срещу Гладбах

Отборът на РБ Лайпциг записа трудна победа с 1:0 като домакин на Борусия (Мьонхенгладбах) в двубоя помежду им от 29-ия кръг на Бундеслигата. Това е трети пореден успех за „биковете“, а „жребчетата“ не са спечелили нито една от последните си три шампионатни срещи.

Резултатът в мача можеше да е много по-различен, но и двата тима пропиляха куп голови възможности. Играчите на Лайпциг бяха отчаяни от блестящия Мориц Николас цели 11 пъти, а при едно от спасяванията вратарят беше подпомогнат и от гредата. Футболистите на Гладбах пък демонстрираха неточност в своите изстрели. Все пак домакините успяха да реализират победно попадение в 81-вата минута, когато младата им звезда Ян Диоманде се разписа със силен удар след асистенция на Кристоф Баумгартнер. Само три минути по-късно резервата на гостите Фабио Киародия можеше да ги избави от поражението, но волето му отблизо завърши в напречната греда.

Така Лайпциг остава на третата позиция в класирането с актив от 56 точки, докато Борусия продължава да се движи на 13-ото място със своите 30 пункта.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

Борнемут пак матира Арсенал на "Емиратс" и върна интригата в битката за титлата

  • 11 апр 2026 | 16:25
  • 22647
  • 115
Шокираща изповед от Неймар: Чувствах се сякаш съм умрял, сякаш гледах погребението си

Шокираща изповед от Неймар: Чувствах се сякаш съм умрял, сякаш гледах погребението си

  • 11 апр 2026 | 15:24
  • 4280
  • 2
Да носиш фланелка на любимия клуб – все по-скъпо удоволствие

Да носиш фланелка на любимия клуб – все по-скъпо удоволствие

  • 11 апр 2026 | 14:33
  • 5138
  • 5
Анди Робъртсън вече се е договорил с новия си клуб

Анди Робъртсън вече се е договорил с новия си клуб

  • 11 апр 2026 | 14:24
  • 17637
  • 8
Кроос: Реал Мадрид е най-опасният отбор в света, когато двубоите се превърнат в офанзивен хаос

Кроос: Реал Мадрид е най-опасният отбор в света, когато двубоите се превърнат в офанзивен хаос

  • 11 апр 2026 | 13:47
  • 3046
  • 11
Гарначо: Имам само добри спомени от Ман Юнайтед, и аз започнах да правя грешни неща

Гарначо: Имам само добри спомени от Ман Юнайтед, и аз започнах да правя грешни неща

  • 11 апр 2026 | 13:15
  • 2657
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 23027
  • 218
Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

  • 11 апр 2026 | 14:18
  • 18581
  • 49
Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

Ливърпул 0:0 Фулъм, спасяване на Мамардашвили

  • 11 апр 2026 | 20:46
  • 2283
  • 5
Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

Барселона 2:0 Еспаньол, втори гол на Феран

  • 11 апр 2026 | 18:17
  • 2988
  • 5
На почвката: Милан 0:2 Удинезе

На почвката: Милан 0:2 Удинезе

  • 11 апр 2026 | 19:00
  • 2559
  • 5
Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

  • 11 апр 2026 | 13:14
  • 27345
  • 70