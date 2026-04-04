Гладбах с разочароващ резултат срещу аутсайдера

Борусия (Мьонхенгладбах) допусна разочароващ резултат и завърши 2:2 с последния в класирането Хайденхайм у дома в мач от 28-ия кръг на Бундеслигата. „Жребчетата“ поведоха с ранен гол на младока Уаел Моя, но впоследствие се отпуснаха и гостите направиха пълен обрат, като все пак тимът на Еуген Полански успя да изравни.

Така Гладбах пропусна да си гарантира още спокойствие и макар и три мача да е без загуба, не е чак толкова далеч от опасната зона. Хайденхайм пък остава твърдо на дъното, като записа второ поредно равенство, но няма успех във вече 15 поредни мача и математическото му изпадане е само въпрос на време.

2 – Only Youssoufa Moukoko scored his second Bundesliga goal at a younger age (16 years, 2 months and 17 days) than Borussia Mönchengladbach’s Wael Mohya (17 years, 3 months and 4 days. Foal. #BMGFCH pic.twitter.com/HZilqZXvbi — OptaFranz (@OptaFranz) April 4, 2026

Младокът Уаел Моя, който през март стана най-младият голмайстор в историята на Гладбах срещу Байерн (Мюнхен), отбеляза първия си гол на свой терен срещу последния, завършвайки фантастична комбинация на отбора, след като Йенс Кастроп го освободи в наказателното поле, а 17-годишният младеж промуши топката покрай Диант Рамай - 1:0 за Гладбах.

После обаче домакините сякаш се отпуснаха и гостите осъществиха пълен обрат. Първо Хайденхайм изравни 10 минути по-късно, когато Патрик Майнка заби с глава след брилянтно изпълнен пряк свободен удар на Никлас Дорш - 1:1. Малко след изтичането на час игра пък - в 64-ата минута, бранителят Марнон-Томас Буш, който не беше отбелязвал гол в Бундеслигата от 2014 г., сложи край на това 12-годишно чакане по впечатляващ начин, като насочи прекрасно воле в ъгъла на Мориц Николас - 1:2 за гостите.

Радостта на Хайденхайм обаче продължи само 10 минути, преди Гладбах да изравни. След хаотична поредица от събития топката в крайна сметка попадна в Франк Онора в наказателното поле, чийто удар рикошира в бранител на гостите и премина покрай безпомощния Рамай - 2:2. До края на мача "жребчетата" доминираха, но така и не успяха да вкарат победния гол.

Снимки: Imago