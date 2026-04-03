РБ Лайпциг взима мерки заради интереса на Ливърпул към Диоманде

Ръководството на РБ Лайпциг има намерение да предложи нов договор на 19-годишния си нападател Ян Диоманде. Според планираното споразумение, откупната клауза за футболиста ще бъде фиксирана на 100 милиона евро. Новината беше съобщена от журналиста Флориан Плетенберг в социалната мрежа "Х".

🚨🆕 RB Leipzig are planning to reward Yan #Diomande with a new deal and performance-based pay rise, without adding a release clause.



RB want to keep their 19 y/o gem for another season, but would consider offers starting at €100m.



Liverpool are closely monitoring him and… pic.twitter.com/pBiLY891gZ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 2, 2026

Според информацията, германският клуб иска да си осигури услугите на играча в дългосрочен план поради нарастващия интерес към котдивоареца. Ливърпул е един от клубовете, които внимателно следят развитието около африканското крило.

През настоящия сезон Диоманде е взел участие в 29 мача във всички състезания, в които е отбелязал 11 гола и е направил 8 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 година.

Снимки: Gettyimages