РБ Лайпциг взима мерки заради интереса на Ливърпул към Диоманде

Ръководството на РБ Лайпциг има намерение да предложи нов договор на 19-годишния си нападател Ян Диоманде. Според планираното споразумение, откупната клауза за футболиста ще бъде фиксирана на 100 милиона евро. Новината беше съобщена от журналиста Флориан Плетенберг в социалната мрежа "Х".
Според информацията, германският клуб иска да си осигури услугите на играча в дългосрочен план поради нарастващия интерес към котдивоареца. Ливърпул е един от клубовете, които внимателно следят развитието около африканското крило.
През настоящия сезон Диоманде е взел участие в 29 мача във всички състезания, в които е отбелязал 11 гола и е направил 8 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 година.
