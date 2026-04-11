Медали в 12 категории бяха раздадени на "Muscle Cup Тримонциум" 2026

Победителите в 12 от категориите в турнира по бодибилдинг "Muscle Cup Тримонциум" 2026 година вече са ясни.

Жулиан Тодоров спечели първото място при младежите в Мъжка физика. Александър Цветанов е победителят в Младежки класически бодибилдинг, а Рая Попова спечели дисциплината Бикини за девойки до 19 г. В същата категория до 23 години първа е Илина Димитрова. При младежи Класическа физика победител е Александър Цветанов, той взе златен медал и в младежки Бодибилдинг до 75 кг. Над 75 първи стана Димитър Аврионов.

Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

В категорията Бодибилдинг за ветерани победител е Ерол Ремзиев. Жени Фит модел спечели Нели Капио, а в жени Бикини мастърс над 35 години златото е за Юлия Ступка.

“Muscle Cup Тримонциум“ – Пловдив събира елита на бодибилдинга

Никол Бойчева стана първа в дисциплината жени Уелнес, а при мъжете Класически бодибилдинг първото място грабна Веселин Костадинов.

Турнирът е уважен от голям брой разпознаваеми лица в този спорт. Сред специалните гости са Живко Петков, Валентин Петров, Христомир Христов, Димитър Димитров и Биляна Йотовска.

Трансформация чрез спорт: Никол Бойчева и Раяна Димитрова за техния път преди "Muscle Cup" в Пловдив

Президентът на федерацията на Северна Македония и член на международната Бобан Горовски награди някои от призьорите. Той даде висока оценка на състезанието, а също така похвали организаторите и участниците.

Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

Горовски покани бодибилдърите на неговия турнир "Херкулес". Следобед съревнованието в Пловдив продължава с останалите категории.