Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

Огромен интерес към поредното издание на престижния турнир по културизъм "Muscle Cup", който ще се проведе на 11 април в Пловдив. Петър Борисов заяви в студиото на Sportal.bg, че подготовката за форума е в заключителна фаза, а интересът от страна на състезателите е по-голям спрямо предходните години. Турнирът ще се проведе в Гранд Хотел Пловдив, като се очаква сериозна конкуренция във всички категории.

Сред участниците в предстоящото събитие е и Диана Нонева. Тя сподели детайли от своята подготовка, която е започнала активно през 2024 година под професионално ръководство. Нонева, която е майка на две деца и стартира състезателната си кариера на 43-годишна възраст, е пример за висока дисциплина и мотивация. След успешния си дебют през миналата година именно в Пловдив, където спечели първо място в категория „Мастърс“, тя се завръща на сцената с амбиции за нови отличия и надграждане на постигнатата форма.

За Диана Нонева турнирът в Пловдив е ключова стъпка към предстоящото Европейско първенство в Испания. Тя отбеляза, че натрупаният опит от изминалия сезон, в който записа участие в седем състезания и неизменно намираше място в призовата тройка, ѝ дава необходимата увереност за международната сцена. Състезателката подчерта важността на професионалния подход и баланса между семейните ангажименти и тежкия тренировъчен режим, който изисква този спорт.

Организаторите посочиха, че основната мисия на "Muscle Cup" е не само да излъчи победители, но и да популяризира фитнес културата и системните занимания със спорт сред хората в активна възраст. Петър Борисов изрази увереност, че нивото на подготовка на българските атлети продължава да се повишава, което превръща националните турнири в качествени форуми, подготвящи състезателите за големи успехи извън граница.