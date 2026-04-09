“Muscle Cup Тримонциум“ – Пловдив събира елита на бодибилдинга

Турнирът по бодибилдинг “Muscle Cup Тримонциум“ ще събере най-добрите в страната. Той ще се проведе на 11 април, събота в зала “Париж“ в “Гранд Хотел Пловдив“. Състезанието ще се състои за трета поредна година, а в него ще вземат участие повече от 100 човека в 24 различни категории. Съревнованието е квалификация за националния отбор на България. Събитието започва в 10:00 часа с турнира при младежите и ветераните. В 13:00 часа е предвидена официалната церемония по откриването. Очаква се през целия ден повече от 1000 зрители да посетят залата и да се насладят на възможностите на участниците.

Организатор и домакин на „Muscle Cup Тримонциум“ е Петър Борисов – световен и европейски сребърен медалист, многократен балкански и национален шампион. Абсолютният победител от Созопол през миналата година Георги Колев пропуска сезона и няма да участва. Сред фаворитите за неговата титла се очертават Йовко Тихов – световен и европейски шампион за младежи, както и Аспарух Тошков в категория до 95 кг. Следващите състезания от веригата турнири ще се проведат през есента. На 12 септември край морето е този в Созопол. В края на октомври или началото на ноември ще се състои международния „Muscle Cup - София“. Предвижда се младежко първенство в Кранево в първите дни на есента, с включен спийд фит като дисциплина.