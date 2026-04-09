Трансформация чрез спорт: Никол Бойчева и Раяна Димитрова за техния път преди Muscle Cup Trimontium в Пловдив

Културизмът и фитнесът често се възприемат само през призмата на естетиката, но за Никол Бойчева и Раяна Димитрова те са инструмент за сериозна личностна трансформация. Предстоящото издание на турнира "Muscle Cup Trimontium" в Пловдив отново насочва вниманието към дисциплината и усилията, които стоят зад подготовката на атлетите. За много участници това състезание се оказва ключов етап от тяхното развитие.

Никол Бойчева започва да се занимава активно с тренировки преди пет години с цел да регулира теглото си. Днес тя работи като персонален треньор в екипа на Иван Христов и се подготвя за своя първи състезателен сезон под ръководството на Георги Лабабиди. За нея фитнесът е преминал от средство за промяна на визията в професия и начин на живот, който изисква ежедневно постоянство.

19

Пътят на Раяна Димитрова в залата започва на 16-годишна възраст като част от процеса на възстановяване от анорексия. След успешното си начало на Muscle Cup в Пловдив, тя продължава развитието си с треньорите Ралица Кашинова и Венцислав Георгиев. До момента Раяна е преминала през два състезателни сезона, в които е завоювала европейска и три световни титли, доказвайки че спортът може да бъде най-силният съюзник в преодоляването на здравословни предизвикателства.

Двете спортистки споделят, че поддържането на форма изисква висока дисциплина, която често трябва да надделява над липсата на моментна мотивация. В периодите на умора те разчитат на подкрепата на своите близки и треньорски екипи. Според тях най-голямото предизвикателство е търпението, тъй като резултатите в този спорт не идват бързо, а са плод на дългогодишен труд и правилен хранителен режим. Тяхната цел е да мотивират повече хора да спортуват за здраве и тонус, превръщайки залата в място за разтоварване от стреса.

