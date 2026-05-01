Австралиeцът Бен О'Конър повежда отбора на Джайко Алула в Обиколката на Италия

  • 1 май 2026 | 14:58
  • 230
  • 0
Австралиецът Бен О'Конър ще бъде лидер на отбора на Джайко Алула на започващата след точно седмица Обиколка на Италия, чиито първи три етапа ще се проведат на територията на България. От Джайко станаха първият тим, който официално съобщава на кои осем състезатели ще разчита в Джирото, което стартира на 8 май в Несебър. Преди две години О'Конър се нареди четвърти в класацията за "розовата фланелка".

В кариера си О'Конър има една етапна победа в Обиколката на Италия, две етапни победи в Обиколката на Франция и един етапен успех в Обиколката на Испания.

Освен него в Джайко залагат още на германеца Паскал Акерман и нидерландеца Кун Бауман. Акерман спечели класирането по точки в Джирото през 2019 година и има общо три етапни победи. Бауман пък бе най-добрият състезател в италианските планини през 2022 година, когато записа и два етапни успеха.

Ето и целия отбор на Джайко Алула за Джиро д'Италия: 
Паскал Акерман (Германия) 
Кун Бауман (Нидерландия) 
Боб Доналдсън (Великобритания) 
Феликс Енгелхард (Германия) 
Алън Хатърли (Южна Африка) 
Кристофър Юл-Йенсен (Дания) 
Бен О’Конър (Австралия) 
Андреа Вендраме (Италия)

Снимки: Gettyimages

