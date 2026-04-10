Над 100 състезатели минаха кантара на Muscle Cup в Пловдив

Над 100 състезатели минаха успешно кантара на четвъртото поред издание на Muscle Cup България. Най-силният турнир по бодибилдинг и фитнес в страната качва нивото по най-високите стандарти на бодибилдинга в Европа.

Турнирът се провежда в Гранд хотел Пловдив, където са настанени и всички участници. Елитът на този спорт в е налице за състезанието.

Отличават се имената на Йовко Тихов , бодибилдинг– световен и европейски шампион, Ралица Кашинова – многократна републиканска шампионка по бикини фитнес и треньорка на най-многобройният дамски отбор, излъчил световна и европейска шампионки за 2025, Аспарух Тошков – бодибилдинг, многократен републикански шампион и Росен Ройдев, бодибилдинг, бронзов медалист от европейско първенство.

Гости на състезанието са Биляна Йотовска и съпругът й Митко Димитров – и двамата титулувани състезатели в този спорт.

Турнирът се провежда от СК Тримонциум, Пловдив.