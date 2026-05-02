Българските коментатори по Eurosport и HBO Max за Giro d'Italia

  2 май 2026 | 10:08
На всяка голяма колоездачна обиколка в центъра на вниманието са поставени големите имена, които в Евроспорт и НВО МАХ наричаме таланти или експерти. Всички искат да чуят какво ще кажат Алберто Контадор, Роби МакЮън или Йенс Фойт, но българските коментатори често остават в сянка. Затова в навечерието на колоездачната обиколка на Италия решихме да Ви ги представим по-подробно и да ги помолим за прогнози, както и за мнението им за това, че битката за легендарната Розова фланелка (Maglia Rosa) тази година започва в България. Предлагаме ви мнения на част от вело-мускетарите, които са Ваши постоянни спътници не само по време на Джирото, но и на другите монументални колоездачни състезания, които излъчваме в каналите и платформите на WBD.

Те са Любослав Венков, Житомир Пенаков, Данаил Петров и Симеон Кичуков, който ще пътува из България с международния екип и ще създава и съдържание за платформите на Eurosport в социалните мрежи.

Любослав Венков

Визитка от първо лице: Произлизам от колоездачна фамилия и съм подчинен на девиза "Колоездач е моят татко колоездач ще съм и аз". През целия си живот съм свързан с колоезденето – започнах като състезател, след това бях съдия, а днес се занимавам с организация на колоездачни състезания. Паралелно с това развивам бизнес в сферата на професионалната колоездачна екипировка. В момента управлявам и спонсорирам DOLTCINI Pro TEAM, където към 2026 година имаме над 50 лицензирани състезатели. Най-важното за мен е да привличаме все повече деца към колоезденето и да им даваме възможност да се развиват. За мен колоезденето не е просто работа, а начин на живот.

Какво означава за теб Джирото да дойде в България?

За мен Джирото в България би означава изключително много – това е едно от най-големите събития в световния спорт и неговото присъствие тук е било огромно признание за страната ни. Това не е просто колоездачно състезание, а възможност България да бъде показана пред целия свят – с природата, пътищата и потенциала си за развитие на колоезденето. Подобно събитие вдъхновява, особено младите. За едно дете да види на живо най-големите имена в спорта може да промени посоката му изцяло. От професионална гледна точка това би било и огромен стимул за развитието на колоезденето у нас – по-добра инфраструктура, повече интерес, повече инвестиции и повече хора, които да се включат в спорта. Лично за мен, като човек, който е посветил живота си на колоезденето, това би било сбъдната мечта – да видя България част от този елитен календар и да усетя тази атмосфера тук. П.П. Горд съм, че RCS (организаторът на Джиро д’Италия) се довери на мен, както и че българското правителство ми гласува доверие да предложа маршрута на трите етапа. Това е огромна отговорност и чест. Подходих с ясната идея, че не просто правим състезание, а представяме България пред света. Заедно с екипа ми търсихме най-доброто – маршрути, които отговарят на високите изисквания на италианците, но и показват красотата и потенциала на страната ни. Вярвам, че това е шанс да поставим България на картата на световното колоездене и да покажем, че можем да бъдем домакин на събития от най-високо ниво.

Каква е прогнозата ти за Джирото с акцент върху българските етапи?

Това, което можем да очакваме от трите етапа на територията на България, както и от RCS пожелаха, са два етапа за спринтьори и един полупланински или с кратки, но по-тежки изкачвания на финала, какъвто съм дал за вторият етап с финал в Велико Търново. Тоест, със сигурност в първия и третия етап ще имаме победител от топ спринтьорите. А те са, поне на първо четене, Хрьоневаген, Милан, а и последно Филипсен е дал заявка, че ще участва в тазгодишното Джиро. Що се отнася до втория етап, със сигурност той няма да бъде за спринтьор. Това е етап, който носи риск – ако състезателите, борещи се за генералното класиране, не успеят да спечелят време, има реална възможност да загубят, макар и малко, при такъв тип финал. Именно затова очаквам този етап да бъде спечелен от състезател, който има амбиции за генералното класиране – човек, който ще търси позиция, ще бъде активен и няма да остави нещата да се решат без негово участие. Основните претенденти за генералното класиране, разбира се, включват топ фаворита Йонас Вингегор от отбора на Visma | Lease a Bikе. Сред силните имена тази година са още Джей Вайн, както и Еган Бернал от Ineos Grenadiers – състезател с огромен опит в триседмичните обиколки. Не бива да се подценява и Ричард Карапас от EF Education–EasyPost, който вече е печелил Джирото и знае как се кара за генерално класиране. От страна на Ineos можем да отбележим и втория им коз – Тимен Аренсман, който има потенциал да се намеси сериозно в челото.Сред интересните и по-млади имена е Джулио Пелизари от Red Bull–Bora–Hansgrohe – състезател с голям потенциал, който може да изненада и да се намеси в битката за добро крайно класиране.

Житомир Пенаков

Визитка от първо лице: Един от най-яките спомени от детство ми са стотиците запалянковци, с жълто-зелени шалове и знамена, които шумно преминаваха пред дома ни от време на време и след това от градския парк отсреща се чуваха мощни викове и скандирания. Бях на 10 години и местният ФК Добруджа току-що се беше завърнал в А група. Еуфорията в града беше голяма и любопитството скоро ме отведе на стадиона. А там ми хареса толкова много, че вече нямах търпение за следващото ни домакинство. После започнаха първите телевизионни предавания на Формула 1 у нас, невероятното лято на 1994-та, дебюта на волейболните национали в Световната лига и т.н. и т.н. Докато вляза в гимназията, вече бях напълно обсебен от света на спорта с всичките му различни дисциплини, герои и емоции. Влечението бързо прерасна в хоби, после в професия, а може би и в призвание, след като се дипломирах в юридическия факултет на Софийския университет, но въпреки това чувствах, че много повече ми се работи в сферата на спортната журналистика, отколкото в която и да е кантора. Повече 20 г. след като направих този важен житейски избор, не съм съжалил нито за миг.

Колко важно според теб е това, че Джирото идва в България?

Колоездачната Обиколка на Италия, или просто Джирото*, ще бъде най-голямото и значимо спортно събитие, организирано някога в България. Провеждането изисква координацията на огромен финансов, административен и човешки ресурс на местно и национално ниво. Самият мащаб на това състезание е толкова голям, че ще остави траен спомен в съзнанието на всеки, независимо дали се интересува от колоездене или не. Състезанието продължава 3 седмици, но първите 3 етапа, организирани под надслов „Grande Partenza”, имат допълнителен церемониален характер. По традиция към тях има значително по-голям зрителски интерес, което води и до удвоена мотивация на състезателите за постигане на добри резултати. Възможността България да приеме началото на Обиколка е проява на изключително доверие от организаторите и шанс за милиони зрители по цял свят да научат повече за родината ни от която и да е реклама, брошура или учебник. * от Giro d'Italia (Giro – на итал. Обиколка)

Кои според теб са фаворитите и към кого да гледаме по време на трите етапа на българска територия?

Най-голямо внимание от всички участници в Джирото ще бъде насочено към Йонас Вингего (известен у нас като Вингегор, макар че по правилата на датския език „р“-то накрая не се произнася, по подобие на философа Сьорен Киркего). Ако оправдае очакванията и спечели Розовата фланелка, той ще стане едва 8-ят колоездач в историята с титли и в трите големи обиколки. Негови основни съперници ще бъдат Адам Йейтс, Таймен Аренсман и бившият победител Джай Хиндли. Напоследък великолепна форма демонстрира и младият италианец Джулио Пелидзари. Много молби за автографи ще има и към двукратния световен шампион в бягането по часовник Филипо Гана. Що се отнася до етапите у нас, финалите в Бургас и София ще бъдат най-атрактивни за топ спринтьорите Джонатан Милан, Пол Мание и Дилан Хрьоневехен, а победителят във Велико Търново почти сигурно ще си тръне от България с Розовата фланелка.

Симеон Кичуков

Визитка от първо лице: Аз съм на 36 години, произлизам от един от колоездачните центрове на България, а именно Габрово. Никога обаче не съм тренирал колоездене, което обаче вече е свързано изцяло с моята професия. Запалих се по този спорт още като дете от множеството финали на етапи в Обиколката на България в моя роден град. Работя като журналист от над 15 години в различни печатни и онлайн издания, а от 2018 г. станах част от екипа на Eurosport. За себе си мога да кажа, че съм първият българин в Международната асоциация на колоездачните журналисти (AIJC). Отразявал на място 4 пъти Giro d’Italia, 4 пъти Tour de France и два пъти Vuelta Espana. В свободното си време предпочитам да бъда зает или да карам колелото си.

Какво означава за теб Джирото да е в България?

На първо място сбъдната мечта, признание и огромно вълнение. За мен Джиро д’Италия е нещо много специално, тъй като има един неописуем характер. Също така и от чисто сантиментална гледна гледна точка, тъй като Обиколката на Италия е първото състезание, което гледах изобщо по телевизията, още през 1998 г. и незабравимата победа на Марко Пантани. По-късно Джиро д’Италия беше и първата голяма обиколка, която отразих на място. Силно се надявам този старт в България да бъде вдъхновение за много млади момчета и момичета да спортуват, и да заобичат колоезденето. Не на последно място да бъде използван по най-добрия начин и за развитие на спорта. Домакинството на България на първите три етапа е огромна част, отговорност и празник за всеки един човек. Никога спортно събитие от подобен калибър не е гостувало в България и това е изключителна възможност. Убеден съм, че страната ще покаже някои от най-красивите си кътчета пред многомилионна аудитория по целия свят, а хората в градовете ще проявят своето гостоприемство.

Каква е прогнозата ти за Джирото и за трите етапа на българска територия?

Както всяка година Giro d’Italia започва с огромно вълнение, не само защото това е първата голяма обиколка за сезона, но в нея винаги има нещо магнетично и характерно. Състезанието има един изявен фаворит в лицето на Йонас Вингегор, който ще опита да прибави Джирото в своята колекция и да стане едва осмият колоездач в историята, печелил и трите големи обиколки. Това обаче по никакъв начин не значи, че интрига няма да има. Джирото има способността да създава нови герои и да открива звезди. Много състезатели вярват, че имат шанс да се качат на подиума, а аз съм любопитен да видя и на какво е способен италианецът Джулио Пелицари. Българските етапи ще предложат едновременно красиви места, но и интересни случки по шосетата. Всеки има своя собствен характер, като разбира се изпъква вторият, заради много зрелищния финал във Велико Търново.

