Отборът на Рупанов се класира за ШЛ, българи закриха сезона в Полша с равен

В днешния 23-ти май (събота) се изигра финалният 34-и кръг в полската Екстакласа, където има засилено участие на български футболисти. Цели петима родни състезатели бяха включени в групата на отборите си за заключителните сблъсъци, като двама от тях записаха игрови минути.

Мартин Минчев влезе от резервната скамейка за клубния си Краковия, който направи равенство 1:1 срещу Корона (Киелце), за който също от пейката се появи Владимир Николов. Другият българин в отбора на Корона - Виктор Попов, също бе в групата, но не записа минути. Иначе и двете попадения паднаха в самото начало на двубоя, като гостите от Киелце поведоха благодарение на Тамар Светлин във 2-рата минута, а в 6-ата крайният резултат бе оформен след гол на Кахвех Захиролеслам. И Корона, и Краковия остават в елита на полския футбол, завършвайки на опасна близост от зоната на изпадащите.

Гурник (Забже) с Борислав Рупанов пък, който също остана резерва, ще играе в предварителните кръгове на Шампионската лига. Това стана факт, след като Гурник разби с 6:2 тима на Радомяк (Радом). За победителите точни бяха Максим Хлан (9’, 13’), Сондре Лисет (28’), Лукаш Садилек (42’, 45’) и Ерик Янжа (53’), а за съперника почетните попадения отбелязаха Елвеш (72’) и Салифу Сума (80’). Гурник финишира на второто място, а след края на двубоя тимът бе награден със сребърните медали.

По същото време Ягелония победи Заглембие с минималното 1:0 след гол от дузпа в 16-ата минута на Афимико Пулулу и завърши с равен брой точки с Гурник, но отборът на българина имаше по-добри показатели в преките двубои и това класира Рупанов и компания за квалификационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Ягелония пък ще се състезава в Лига Европа. Палачът на Арда (Кърджали) от Лигата на конференциите Ракув и тази година ще играе в същия турнир, като там ще се състезава и ГКС Катовице.

Иначе титлата отиде при Лех (Познан), който направи равенство 2:2 в последния си мач срещу Висла (Плоцк), което нямаше никакво значение, тъй като лидерите имаха аванс от 6 точки пред втория Гурник преди началото на кръга. Това е десета титла в историята на Лех, за който през настоящия сезон се състезава родният вратар Пламен Андреев, но тази вечер той остана на резервната скамейка.

Във второто ниво на полския футбол изпадат Лехия (Гданск), Арка (Гдиня) и Термалица.



СНИМКА: Górnik Zabrze S.A.// FACEBOOK