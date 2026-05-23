  Последният кръг в Ла Лига обещава здрави битки за Европа и за оцеляване

  23 май 2026
Испанската Ла Лига навлиза в своята крайна фаза с изиграването на последния 38-и кръг, където въпреки ясната картина на самия връх, интригата остава жива на няколко различни фронта. Докато Барселона отдавна си подсигури шампионската титла, а Реал Мадрид е непоклатим на второто място, голямата въпросителна в челната петица е завоюването на бронзовите медали. В директен и задочен спор за третата позиция влизат отборите на Виляреал и Атлетико Мадрид, които имат равен брой точки и еднаква голова разлика. Петата позиция пък ще бъде за Бетис, който е закотвен здраво там и няма мърдане нито нагоре, нито надолу.

Малко по-надолу в таблицата се разиграва сблъсъкът за петата позиция между Селта (Виго) и Хетафе, който обаче изглежда предрешен по изключително любопитен начин. Галисийците имат комфортна преднина и далеч по-добра голова разлика, докато столичани са обречени от своите негативни показатели пред гола. За да успее Хетафе да направи невъзможното и да измести своя съперник от петото място, отборът се нуждае не просто от победа в своя мач и загуба на Селта, а от истинско футболно чудо, което да заличи пасив от двуцифрен брой голове в рамките на едва деветдесет минути. Това превръща битката им по-скоро в математическа илюзия, отколкото в реален спортен спор.

Истинският трилър в подножието на евротурнирите всъщност е свързан с последната квота за международната сцена, където три тима са вплетени в безмилостен троен възел за седмото място. Хетафе, Валенсия и Райо Валекано са събрани в рамките на едва две точки разлика, което означава, че всяко едно попадение по терените ще променя класирането на живо

буквално всяка минута. Хетафе държи съдбата в собствените си ръце и при победа е сигурен за мястото си в Европа, то другите два тима ще дебнат за грешка на мадридчани. Освен това Райо Валекано се нуждае от задължителна победа в своето гостуване на Алавес, а закъсалият гранд Валенсия ще трябва да надскочи себе си срещу шампиона Барселона, за да спаси сезона си с европейски излаз.

Най-драматичната и кървава битка обаче е тази на дъното, където врелият казан на изпадащите заплашва да погълне няколко отбора едновременно. За разлика от спокойствието на върха, в ниските етажи на Ла Лига цари пълен хаос, като разликата между спасителния бряг и подножието на втора дивизия е минимална. Отбори като Леванте, Осасуна, Елче, Жирона и Майорка излизат в мачове на живот и смърт, в които психологическото напрежение ще бъде огромно. Директните сблъсъци между застрашените тимове превръщат този финален кръг в истинска гладиаторска битка за оцеляване, където грешките няма да бъдат прощавани, а драмата е гарантирана до последния съдийски сигнал.

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

