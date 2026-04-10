  • 10 апр 2026 | 06:23
Челси опитва да изпревари конкуренцията за защитник на Нотингам

Бранителят на Нотингам Мурило привлича сериозен интерес към себе си. Един от кандидатите за подписа му е английският гранд Челси, който планира сериозна офанзива за него през лятото с надеждата да изпревари конкурентите за подписа му, твърди "Tribalfootball".

23-годишният футболист направи силно впечатление, откакто се присъедини към Нотингам от Коринтианс през 2023 г., утвърждавайки се като един от най-обещаващите централни защитници в Премиър лийг. Физическото присъствие и скоростта на Мурило се допълват от силна тактическа грамотност и умение да изнася топката от защитната линия – качества, които го превърнаха в изявен играч и подходящ избор за отбори от най-високо ниво.

Доказаният му опит в Англия е ключов фактор за нарастващия интерес от страна на английските грандове. Освен в полезрението на Челси, той е желан още и от Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

Юнайтед следи Мурило от известно време, въпреки че все още не е взел твърдо вътрешно решение за привличането на централен защитник това лято. Халфовата линия е приоритетна зона за клуба, който проявява интерес и към съотборника му във Форест, Елиът Андерсън.

Мурило подписа подобрен четиригодишен договор миналата година, който го обвързва с Нотингам до 2029 г. Въпреки това, източници предполагат, че оферта в диапазона 60-70 милиона паунда може да е достатъчна, за да изпита решимостта на клуба. Тази оценка едва ли ще възпре Челси или Ливърпул, като и двата отбора активно търсят подсилване в централната зона на отбраната си.

Челси, в частност, е решен да укрепи своята защитна линия, тъй като предстои сериозна реорганизация в състава. Клубът е наблюдавал Мурило обстойно през този сезон, като индикациите сочат, че е много вероятно да формализира интереса си в края на кампанията.

Ливърпул също е извършил значителна предварителна работа през последните 12 месеца, докато оценява опциите си в защита преди следващия сезон. С оглед на интереса от водещи клубове и готовността на играча за трансфер, тази сага се очертава да бъде една от най-интригуващите трансферни битки в Премиър лийг през лятото.

Снимки: Gettyimages

