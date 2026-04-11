До след полунощ: най-дългият фрейм през сезона досега

Тазгодишното Световно първенство по снукър предложи първия си мач, завършил след полунощ, след като двубоят от втория квалификационен кръг между Джордан Браун и Иън Бърнс стигна до решаващ фрейм.

Двамата изиграха драматичен последен фрейм, продължил 1 час, 21 минути и 4 секунди – най-дългият за професионалния сезон досега. Те подобриха предишния рекорд с 96 секунди, поставен по време на квалификациите за Германския Мастърс между Съни Акани и Сахил Наяр през януари.

В началото обаче мачът изглеждаше едностранен, но постепенно се превърна в истинска многосесийна класика с множество обрати.

След като спечели първия фрейм на преигравана черна, бившият шампион от Welsh Open Браун направи серии от 74, 54 и още 54 точки и поведе с 4-0 до почивката.

След подновяването северноирландецът увеличи аванса си до 6-0 и напълно контролираше мача в English Institute of Sport. Бърнс обаче взе седмия фрейм със серия от 57 и добави още един преди края на сутрешната сесия, намалявайки до 6-2.

Вечерната сесия започна с нов фрейм за Бърнс, но Браун отговори със серия от 53 и поведе със 7-3. След това обаче Бърнс влезе в силна серия и спечели четири поредни фрейма със серии от 52, 126, 57 и 67, изравнявайки до 7-7.

Инерцията отново се обърна – Браун спечели два поредни фрейма и поведе с 9-7, но Бърнс не се предаде, взе следващия и направи серия от 70, за да изравни 9-9 и да вкара мача в решаващ фрейм.

А той беше изпълнен с напрежение, без големи серии, но с изключително драматични моменти. Стигна се до цветните топки и изглеждаше, че Браун е приключил мача, след като вкара синята. Бърнс обаче направи снукър на розовата зад черната. Браун не успя да се измъкне и всичко отново се обърна.

Бърнс вкара розовата и всичко се реши на последната топка – черната. Той опита да я вкара с борд в средния джоб, но пропусна, а Браун реализира лесен удар и спечели мача.

В следващия кръг Браун ще се изправи срещу Лей Пейфан в предпоследния квалификационен етап.

Победата може да се окаже решаваща за кариерата му – той беше опасно близо до изпадане от топ 64 в световната ранглиста. С този успех си гарантира минимум 10 000 паунда и се изкачва до 63-то място, изпреварвайки Джейми Джоунс.

Макар все още да не е напълно сигурен, Браун изглежда много близо до това да запази мястото си в професионалния тур и през следващия сезон.