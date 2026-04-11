Марко Фу устремен към първо от 8 години участие в "Крусибъл"

Марко Фу от Хонконг запази надеждите си за първо участие в “Крусибъл” от осем години насам, след като победи с 10-9 уелския тийнейджър Лиам Дейвис в квалификациите за Световното първенство по снукър.

Трикратният победител в ранкинг турнири за последно игра на „Театъра на мечтите“ през 2018 г. В следващите години той отсъства близо две години от тура заради проблеми със зрението и пандемията.

С победата Фу си осигури сблъсък в предпоследния квалификационен кръг срещу финалиста от “Крусибъл” 2024 Джак Джоунс. Победителят ще се изправи срещу Лука Бресел или Чан Биню в решителния „Judgement Day“.

За 19-годишния Дейвис загубата е тежък удар – той изпада от тура и ще трябва да мине през Q School, за да си върне професионалния статут.

Фу изглеждаше на път към убедителна победа, след като спечели първите пет фрейма от вечерната сесия и поведе с 9-5. Дейвис обаче направи впечатляващ обрат с четири поредни фрейма и доведе мача до решаващ последен.

И двамата пропуснаха шансове, но ключовият момент дойде при последната червена топка. Дейвис атакува труден удар към горния ляв ъгъл, но топката остана над джоба. Фу изчисти масата и си осигури място в третия кръг. След мача 48-годишният играч призна, че нищо не може да се сравни с напрежението на световното първенство.

„Всеки има своята история и причина да печели. Това беше важен мач и за Лиам, и за мен. Затова световното е толкова специално – това е последният и най-голям турнир за сезона. Всички се борят. Не е лесно – независимо дали си новак или седемкратен световен шампион. Просто съм много щастлив, че спечелих“, каза Фу.

Унгарецът Булчу Ревеш също запази шансовете си да остане в тура, след като победи Луис Хийткот с 10-8 в изключително напрегнат мач.

19-годишният Ревеш също беше задължен да спечели. Той поведе с 9-5, но Хийткот намали с три поредни фрейма. В крайна сметка унгарецът запази хладнокръвие и затвори мача.

„Атмосферата беше страхотна. Наслаждавам се все повече с напредването в турнира. Играл съм доста тренировъчни мачове срещу Чжан Анда и се познаваме добре. Искам да вървя стъпка по стъпка и да се фокусирам върху следващия мач“, каза Ревеш. „Да играя в Крусибъл би означавало всичко – това е сбъдната мечта. Но сега съм фокусиран върху момента и следващия двубой.“

Индиецът Ишприйт Синг Чада също продължава битката за участие в Крусибъл, след победа с 10-5 над Крис Тотън. Следващият му съперник е Райън Дей.

Бившият победител на Welsh Open Джордан Браун победи Иън Бърнс с 10-9 след решаваща черна топка в драматичен мач. В следващия кръг той ще се изправи срещу Лей Пейфан.

