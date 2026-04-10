Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. 15-годишен поляк продължава похода си към "Крусибъл"

15-годишен поляк продължава похода си към "Крусибъл"

  • 10 апр 2026 | 10:51
  • 198
  • 0
15-годишен поляк продължава похода си към "Крусибъл"

15-годишният поляк Михал Шубарчик продължи приказното си представяне в квалификациите за Световното първенство по снукър Halo с вълнуваща победа с 10-8 над Сандерсън Лам в English Institute of Sport.

В първия кръг Шубарчик победи бившата световна шампионка при жените Нг Он Йе и стана най-младият победител в мач от Световното първенство в историята. Сега той е само на две победи от “Крусибъл”, където може да напише още история.

Люка Бресел беше на 17 години през 2012 г., когато стана най-младият участник в „Театъра на мечтите“. Сега Шубарчик трябва да победи иранеца Хосеин Вафаеи, за да стигне до „Judgement Day“ и да се доближи само на една победа от основната схема.

Впечатляващо е, че Шубарчик нито веднъж не изоставаше в резултата през целия мач, докато по-опитният му съперник трудно намираше ритъм. Въпреки това Лам не се предаде и двубоят се реши в самия край.

При резултат 9-8 и изоставане от 0-63 във фрейма, младият поляк направи страхотно разчистване от 64 точки, за да обърне и да си осигури място в третия кръг. Следващият му съперник е именно Хосеин Вафаеи.

Светлото бъдеще на полския снукър беше допълнително потвърдено от Антони Ковалски, който разгроми англичанина Конър Бензей с 10-1.

Ковалски беше длъжен да спечели, за да запази шансовете си да остане в тура – и го направи с ключова победа. Сега той ще се изправи срещу Джо О’Конър за място на „Judgement Day“.

След мача Ковалски изрази гордостта си, че представлява страната си на световната сцена, и заяви, че е уверен в успеха на полския снукър както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

„Мисля, че тази година поне един поляк ще бъде в Крусибъл“, заяви 22-годишният Ковалски. „Полша постепенно си пробива място в света на снукъра. Много съм горд, че постигам резултати за страната си. Има и доста силни аматьори от Полша, които могат да станат професионалисти по всяко време.

Тук има четири мача до Крусибъл и това е единственият момент, в който ще кажа, че Крусибъл не е най-важното. Просто искам да запазя мястото си в тура. Не мога да си представя отново да съм аматьор. Това е животът на мечтите ми и не искам да го загубя.“

Бившият четвъртфиналист в Крусибъл Джейми Джоунс постигна важна победа, за да укрепи шансовете си да остане в тура. Уелсецът победи молдовеца Владислав Градинари с 10-3 и продължава напред, където ще срещне Матю Селт.

Аматьорът Патрик Уилан също записа впечатляваща победа, надигравайки Робърт Милкинс с 10-3, и си уреди мач от третия кръг срещу Джаксън Пейдж.

Това е тежко поражение за шампиона от Welsh Open 2023 Милкинс, който е изправен пред края на непрекъснатата си кариера в тура от 1995 г., освен ако не се завърне чрез Q School.

Лиъм Пулън победи Амир Сархош с 10-7 и ще играе срещу Тепчайя Ун-Ну в третия кръг, докато Рики Уолдън надделя с 10-4 над Матеуш Барановски и ще се изправи срещу Нопон Саенгхам.

Следвай ни:

