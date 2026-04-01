Интригуващи сблъсъци в квалификациите за "Крусибъл"

Жребият за квалификациите на Световното първенство по снукър 2026 беше обявен. Квалификационната фаза ще се проведе в English Institute of Sport в Шефилд от 6 до 15 април, като от нея ще излязат 16 играчи, които ще се класират за основната схема в „Крусибъл“ няколко дни по-късно.

Тези 16-има квалификанти ще бъдат изтеглени на случаен принцип срещу 16-имата поставени играчи за първия кръг в „Крусибъл“. Поставените и техните позиции вече са известни:

Как работят квалификациите за Световното първенство?

Общо 128 играчи ще участват в квалификациите и всички ще се борят за едно от 16-те „златни билета“ за „Крусибъл“.

Квалификациите се състоят от четири кръга, като участниците се включват на различни етапи според мястото си в световната ранглиста.

Най-ниско класираните професионалисти и аматьори започват от първия кръг. Следващата група по-високо ранкирани играчи влиза във втория кръг, а поставените от 17-о до 48-о място започват от третия кръг.

Четвъртият и последен квалификационен кръг ще се проведе в рамките на два „дни на Страшния съд“, като победителите ще си осигурят участие в „Крусибъл“ и минимум 20 000 паунда.

Всички мачове от квалификациите са до 19 фрейма и се играят в две сесии.

Кои ще участват в квалификациите и кои са най-интересните сблъсъци?

Шесткратният финалист на Световното първенство по снукър Джими Уайт ще започне участието си срещу китаеца Гао Ян в първия ден от квалификациите – мач, в който разликата във възрастта между двамата е 42 години.

Уайт е изправен пред огромното предизвикателство да премине през всичките четири кръга, за да достигне основната схема на най-престижния турнир в снукъра за първи път от 2006 г.

В друга среща от първия квалификационен кръг световният шампион от 1997 г. Кен Дохърти ще играе срещу аматьора Патрик Уелън.

Сред другите интересни двубои е този между най-младия играч в професионалния тур – 15-годишния Михал Шубарчик – и трикратната световна шампионка при жените Нг Он Йи, както и сблъсъкът между обещаващия английски талант Лиъм Пулен и шампиона от Shoot Out този сезон Алфи Бърдън.

Двукратният полуфиналист в „Крусибъл“ Марко Фу ще се изправи срещу една от четирите жени в схемата – Минк Нучарут.

Участниците, които започват от първия кръг на квалификациите, могат да черпят вдъхновение от Джао Синтонг, който миналата година премина през всички четири кръга и стигна до „Крусибъл“, където влезе в историята като първия азиатски световен шампион при професионалистите.

Сред играчите, които се включват във втория кръг, са опитните Робърт Милкинс, Марк Дейвис и Джейми Джоунс – всички те се борят да избегнат изпадане от професионалния тур, както и бившият шампион от Welsh Open Джордан Браун.

Завърнал се сред елита този сезон, финалистът от Scottish Open през декември Чанг Биню се представя отлично и е близо до влизане в топ 50 на света само за един сезон.

Чанг трябва да спечели три поредни мача, за да дебютира в „Крусибъл“. Той ще се изправи срещу Александър Урсенбахер или Прим Ратмукда, а при победа вероятно ще срещне световния шампион от 2023 г. Люка Бресел в предпоследния квалификационен кръг – потенциален сблъсък от най-висока класа. Бресел е един от няколкото победители в ранкинг турнири, които се включват в последната група играчи, както и друг бивш шампион в „Крусибъл“ – Стюарт Бингам.

Двукратните финалисти на световното първенство Матю Стивънс и Али Картър трябва да спечелят по два мача, за да се завърнат в легендарната зала „Крусибъл“, също както и подгласникът от 2024 г. Джак Джоунс.

Джак Лисовски прави най-силния финансово сезон в кариерата си досега, като шампионът от Northern Ireland Open също се стреми към завръщане на Световното.