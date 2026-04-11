Големият шеф на Рено лично е отказал на Хорнър

  11 апр 2026 | 11:05
Изпълнителният директор на Рено Франсоа Прово лично е отказал на бившия шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър да купи миноритарния пакет на Otro Cpital в тима на Алпин. Тази информация се появи през седмицата във френските медии, а от автомобилния гигант не коментираха темата.

Инвестиционният фонд Otro Capital търси купувач за своя дял от 24% в тима на Алпин, но според условията на договора, купувачът трябва да бъде одобрен от Рено. Това беше споменато за първи път от шефа на тима на Алпин Флавио Бриаторе, който потвърди за преговорите с Хорнър, но и за контакта с Мерцедес и Тото Волф по същата тема.

Смята се, че натрупаната история между Рено и Хорнър, както и желанието на автомобилната компания да намери „по-стабилен инвеститор“ в отбора, е основната причина за отказа, като Хорнър е получил специално внимание от големия шеф на гиганта – основно, за да е сигурно, че позицията на Рено не позволява никакви спекулативни тълкувания.

Снимки: Gettyimages

