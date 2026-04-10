  Николай Грязин преследва Йоан Росел в WRC2 в Хърватия

Николай Грязин преследва Йоан Росел в WRC2 в Хърватия

  • 10 апр 2026 | 20:27

  • 10 апр 2026 | 20:27
Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) завърши на второ място в WRC2 петъчния ден на рали „Хърватия“, 4 кръг от световния рали шампионат.

Грязин е на 22,1 секунди от съотборника си Йоан Росел и на 19,9 секунди пред испанеца Алехандро Качон (Тойота), който от своя страна е на 7,2 секунди пред Лео Росел (Ситроен).

В сутрешните етапи Грязин спечели първата отсечка, втората беше за Ромет Юргенсон (Форд), а следващите две бяха за Йоан Росел. Така Йоан излезе начело в WRC2 след третата отсечка, като преди това първи беше Грязин.

Николай стигна до обедната сервизна зона с пасив от 9,2 секунди спрямо Росел и само на 1,5 секунди пред Юргенсон.

Следобед Грязин отново спечели „Водице“ за началото на вторите минавания и сви разликата с Росел на 7,7 секунди, като Ромен спука гума и изостана от топ 3. Но пък Юргенсон пък взе второто минаване на „Езерото Бутонига“, а Росел добави 2 секунди към аванса си пред Грязин.

И после дойдоха още две етапни победи за Росел – Йоан спечели второто минаване на „Берам“ (23,78 км) със 7,9 секунди пред Грязин, после добави още 4,5 в „Уцка 2“, където Николай остана 4-и и в края на деня разликата между тях достигна 22,1 секунда.

Топ 6 допълват Лео Росел на 49,2 секунди от по-големия му брат, Рупе Корхонен (Тойота), на 1.01,1 минути и Артур Пеламург (Хюндай), на 1.25,1 минути от първото място.

