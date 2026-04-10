И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс (Тойота) е следващата жертва на трудните отсечки на рали „Хърватия“, 4 кръг от сезон 2026.

Уелсецът катастрофира в третата отсечка за деня – „Берам 1“ (23,78 км), като инцидентът стана на 12,8 километра след старта и той не успя да продължи. Елфин и навигаторът му Скот Мартин са невредими след излитането от пътя.

🚨 RALLY LEADER OFF 🚨@ElfynEvans has crashed 13.2km into SS3 and will not be going any further today. Crew OK ✅#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/qqZFpW8jOL — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 10, 2026

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

Още в първата отсечка днес пък отпадна другата голяма звезда на Тойота Оливър Солберг.

След първите три отсечки на асфалтовото рали начело е Сами Паяри (Тойота), следван на 2,7 секунди от Тиери Нювил (Хюндай), а третото място заема победителят от рали „Сафари“ Такамото Кацута (Тойота), който е на 6,4 секунди от новия водач.

