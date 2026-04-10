Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  • 10 апр 2026 | 12:51
  • 124
  • 0
И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс (Тойота) е следващата жертва на трудните отсечки на рали „Хърватия“, 4 кръг от сезон 2026.

Уелсецът катастрофира в третата отсечка за деня – „Берам 1“ (23,78 км), като инцидентът стана на 12,8 километра след старта и той не успя да продължи. Елфин и навигаторът му Скот Мартин са невредими след излитането от пътя.

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия"

Още в първата отсечка днес пък отпадна другата голяма звезда на Тойота Оливър Солберг.

След първите три отсечки на асфалтовото рали начело е Сами Паяри (Тойота), следван на 2,7 секунди от Тиери Нювил (Хюндай), а третото място заема победителят от рали „Сафари“ Такамото Кацута (Тойота), който е на 6,4 секунди от новия водач.

Следвай ни:

Доктор Марко: Това е голяма загуба за Макс

  • 10 апр 2026 | 09:05
  • 1636
  • 0
Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

  • 10 апр 2026 | 08:46
  • 3693
  • 1
Плановете на Колтън Херта да стартира в "Инди 500" пропадат

  • 9 апр 2026 | 20:15
  • 1051
  • 0
Как Нико Хюлкенберг загуби 200 000 евро заради бавен пит-стоп на Ауди

  • 9 апр 2026 | 17:36
  • 1346
  • 0
Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

  • 9 апр 2026 | 17:23
  • 5629
  • 3
Фабио Куартараро похвали Топрак Разгатлиоглу за бързия му напредък в MotoGP

  • 9 апр 2026 | 16:56
  • 560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак 0:0 Добруджа

  • 10 апр 2026 | 13:01
  • 2103
  • 1
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 21064
  • 91
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 153993
  • 583
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 8015
  • 29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 46226
  • 35
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4977
  • 5