Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

Един от претендентите за световната рали титла – Оливър Солберг (Тойота), катастрофира и отпадна още в първата отсечка на рали „Хърватия“, 4 кръг от сезона в WRC.
Инцидентът на Солберг стана на 4,8 километра след старта на етапа „Водице – Брест 1“ (14,12 км) – на излизането от средно бърз десен завой Оливър не успя да се справи с недозавиването, което се появи, закачи ската и оттам излетя от пътя в гората.
Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"
Феновете, които бяха на мястото на инцидента веднага се опитаха да избутат колата на Солберг обратно на пътя, но се оказа, че автомобилът е заклещен в малко дере.
Оливър и навигаторът му Елиът Едмъндсън са невредими при инцидента, а вчера победителите от рали „Монте Карло“ бяха най-бързи в шейкдауна на състезанието, което тази година използва много нови скоростни етапи около Риека, а не около Загреб както беше до миналата година.
Снимка: Профил на Dirtfish в Туитър