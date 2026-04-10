Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

  • 10 апр 2026 | 10:54
  • 502
  • 0
Един от претендентите за световната рали титла – Оливър Солберг (Тойота), катастрофира и отпадна още в първата отсечка на рали „Хърватия“, 4 кръг от сезона в WRC.

Инцидентът на Солберг стана на 4,8 километра след старта на етапа „Водице – Брест 1“ (14,12 км) – на излизането от средно бърз десен завой Оливър не успя да се справи с недозавиването, което се появи, закачи ската и оттам излетя от пътя в гората.

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

Феновете, които бяха на мястото на инцидента веднага се опитаха да избутат колата на Солберг обратно на пътя, но се оказа, че автомобилът е заклещен в малко дере.

Оливър и навигаторът му Елиът Едмъндсън са невредими при инцидента, а вчера победителите от рали „Монте Карло“ бяха най-бързи в шейкдауна на състезанието, което тази година използва много нови скоростни етапи около Риека, а не около Загреб както беше до миналата година.

Снимка: Профил на Dirtfish в Туитър

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

