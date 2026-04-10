Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

Един от претендентите за световната рали титла – Оливър Солберг (Тойота), катастрофира и отпадна още в първата отсечка на рали „Хърватия“, 4 кръг от сезона в WRC.

Инцидентът на Солберг стана на 4,8 километра след старта на етапа „Водице – Брест 1“ (14,12 км) – на излизането от средно бърз десен завой Оливър не успя да се справи с недозавиването, което се появи, закачи ската и оттам излетя от пътя в гората.

🚨 Oliver Solberg has crashed out of Croatia Rally only three miles (4.8km) into the first stage! 😱



He slid wide into a bank, bounced off the road and became stuck. He retires less than three minutes into the rally! ❌ pic.twitter.com/olHd5zHXro — DirtFish (@DirtFishRally) April 10, 2026

Феновете, които бяха на мястото на инцидента веднага се опитаха да избутат колата на Солберг обратно на пътя, но се оказа, че автомобилът е заклещен в малко дере.

Оливър и навигаторът му Елиът Едмъндсън са невредими при инцидента, а вчера победителите от рали „Монте Карло“ бяха най-бързи в шейкдауна на състезанието, което тази година използва много нови скоростни етапи около Риека, а не около Загреб както беше до миналата година.

Снимка: Профил на Dirtfish в Туитър