  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Паяри срещу Нювил и Кацута за първото място в рали „Хърватия“

  • 10 апр 2026 | 19:47
  • 309
  • 0
Сами Паяри (Тойота) удържа първото място до края на петъчните отсечки в рали „Хърватия“, 4 кръг от сезона в Световния рали шампионат. Финландецът завърши на 13,7 секунди пред Тиери Нювил (Хюндай) и на 14,6 пред Такамото Кацута (Тойота), които допълниха топ 3.

Но битката в следобедните етапи беше много по-оспорвана, отколкото показва разликата в края на деня.

Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил
Паяри спечели първия етап следобед и дръпна на 10,2 и на 12,1 секунди пред Кацута и Нювил. Нювил взе втората отсечка в следобедната сесия и си върна второто място, на 7,4 зад Паяри и на 1 секунда пред Кацута.

И в третата отсечка следобед – „Берам 2“ Нювил пак беше най-бърз, но само с 1,1 секунда пред Паяри и 3,7 пред Кацута – нищожни разлики за етап с дължина 23,78 километра.

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“
В последната отсечка за деня Паяри отново беше най-бърз, като изпревари с 3,6 секунди Така и със 7,4 Нювил, което ни доведе до авансът му от 13,7 пред бившия световен шампион.

Топ 6 в класирането допълниха Хейдън Падън (Хюндай), който обаче е на 1.15 минути от лидера, Адриен Фурмо (Хюндай), който пък спука гума и изостава на почти 2 минути и лидерът в WRC2 Йоан Росел (Ланча).

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“
Утре рали „Хърватия“ продължава с още 7 скоростни отсечки, като най-дългата е „Генералски стол“ (22,48 км) и двете й минавания – в 12:00 и 16:00 часа ще се излъчват пряко по Макс Спорт 2.

Снимка: Профил на WRC в Туитър

