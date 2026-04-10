Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

Финландецът Сами Паяри (Тойота) е начело в рали „Хърватия“, 4 кръг от WRC, след сутрешните петъчни отсечки. Сами излезе начело след отпадането на лидера Елфин Еванс (Тойота) в третата отсечка днес.

Паяри има аванс от 8,4 секунди пред Такамото Кацута (Тойота) преди началото на следобедните етапи, а японецът мина от трето на второ място в последната сутрешна отсечка – „Уцка 1“ (11,75 км). На третата позиция отстъпи Тиери Нювил (Хюндай), който обаче е само на 0,3 секунди от японеца.

Солберг катастрофира и отпадна в първата отсечка на рали „Хърватия“

Новите асфалтови отсечки в рали „Хърватия“ взеха неочаквано много жертви днес, като в първия етап отпадна Оливър Солберг (Тойота), в третия Еванс, а в четвъртия Джон Армстронг (М-Спорт Форд), който се бореше за място в топ 3, въпреки че по-рано днес спука гума.

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

Още във втората отсечка пък изостана другият много бърз пилот на асфалт на Хюндай Адриен Фурмо, който спука предна дясна гума на около 2 километра след старта.

„Може би не очаквахме да сме на първото място след сутрешните отсечки, но не се оплаквам – заяви след финала на четвъртия етап Паяри. – Все още обаче има много места в етапите, където мога да се представя по-добре. Имахме добър план за представянето ни с твърдите сликове и се получава добре.“

Sami and Marko move into the rally lead after SS3, 2.7s ahead of Neuville 💪 #WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/4r4cL8jihe — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 10, 2026