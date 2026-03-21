Дубълът на Черно море бие в Силистра

Черно море II (Варна) надигра Доростол с 3:1 в Силистра. Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на „моряците“, с оглед случилото се на терена. Николай Николаев даде преднина на домакините с попадение, десетина минути от началото. Скоро обаче Васил Касабов изравни с глава след центриране от дясно. Пак подаване от дясно доведе до обрата – 1:2, като точен беше Деан Василев в 20-ата минута. Андрей Христов фиксира с глава окончателното 1:3 след центриране на съотборник. Никола Недков пък тресна гредата на домакините от фаул.