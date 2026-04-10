Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев направи любопитен коментар след победата с 1:0 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига. Бившият национал намекна, че гостите са били стимулирани от трета страна и обвини тима на Тодор Симов, че непрекъснато е бавел и рушал играта.

"Ключът за победата беше търпението, което имаха моите съотборници. Знаехме, че ще е трудно, че ще се затворят, изпуснаха много положения. Знаех, че второто полувреме, когато ми се даде шанс, ще се променят нещата. Бяхме единственият отбор на терена, който играе футбол, без червения картон пак щеше да е така, те бавеха играта. Знаете като има стимули от други отбори, как се случват нещата. Дойде и нашият момент, отклоних за Диало и той вкара.

Те си знаят откъде са стимулите, не искам да споменавам имена. От началните минути започва едно бавене, рушене на играта, за всяка ситуация отиват да кажат нещо на съдията, правят се на хитри, но Господ си знае работа. И с червения картон, и без него, имахме много ситуации. Късметът беше с мен за щастие и победихме. Очертават се много тежки двубои, но ще сме готови за тези битки, защо да не минем втория. Целта "Европа" я има, предполагам, но накрая ще видим къде сме", каза бившият нападател на Черно море, Добруджа, Ботев (Пловдив) и Асколи.