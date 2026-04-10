Симов: Планът се развали с червения картон, тези нападки са несериозни

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов похвали своите футболисти след минималното поражение с 0:1 от ЦСКА 1948. Врачани играха с човек по-малко от 29-ата минута, а треньорът заяви, че вторият жълт картон на Юруков е категоричен. Също така Симов обяви думите на противниковия централен нападател Атанас Илиев, че отборът му е бавил играта и се е разправял със съдиите, защото е бил стимулиран от други отбори, за несериозни.

“Стана много тежък мач за нас, защото планът се развали с червения картон. След това стана много трудно срещу силен противник, който обича да играе с топката. Не бяхме далеч от точката. Спазвахме перфектно тактиечската дисциплина. Най-хубавото е, че показахме страхотен характер и ако към края бяхме вкаарли гол, нямаше да е незаслужено.

Ситуацията не е спорна - абсолютен втори жълт картон. Но преди три дни срещу Септември идентична ситуация, а различно тълкувание.

Дали друг отбор ни е стимулирал? Стимулът е да спечелиш мач. Така бяхме дошли. Не съм съгласен, че сме бавели играта. Може да е имало леко забавяне заради това, че бяхме с човек по-малко, но тези нападки са несериозни.

Ще продължим с добрите игри. Защитавахме се над 60 минути с човек по-малко. Играта ми допада. В следващите мачове ще търсим победата и головете", заяви Тодор Симов.