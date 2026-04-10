  3. 11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

  • 10 апр 2026 | 14:25
  • 1044
  • 0
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), които излизат в мач от 29-ия кръг на efbet Лига.

Домакините прибегнаха до рокада на вратата. Маринов остава на пейката за сметка на Шейтанов. Аут за срещата поради травми са капитанът на "червените" Диего Медина и българският национал Георги Русев.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА)

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 21. Двали, 22. Гашевич, 23. Кребс, 8. Манян, 20. Собреро, 10. Б. Цонев, 77. Франко, 93. Диало

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 6. Оуру, 12. Юруков, 17. Гайегос, 21. Р. Цонев, 24. Смоленски, 36. Стоев, 44. Горанов, 55. Йовичич, 79. Петков, 88. Боянов

Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

  • 10 апр 2026 | 09:03
Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

  • 10 апр 2026 | 09:01
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
Софийски сблъсък преди Великден

  • 10 апр 2026 | 07:17
Ключов сблъсък във Варна

  • 10 апр 2026 | 06:44
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

  • 10 апр 2026 | 13:45
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
