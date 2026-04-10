11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), които излизат в мач от 29-ия кръг на efbet Лига.

Домакините прибегнаха до рокада на вратата. Маринов остава на пейката за сметка на Шейтанов. Аут за срещата поради травми са капитанът на "червените" Диего Медина и българският национал Георги Русев.

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 21. Двали, 22. Гашевич, 23. Кребс, 8. Манян, 20. Собреро, 10. Б. Цонев, 77. Франко, 93. Диало

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 6. Оуру, 12. Юруков, 17. Гайегос, 21. Р. Цонев, 24. Смоленски, 36. Стоев, 44. Горанов, 55. Йовичич, 79. Петков, 88. Боянов