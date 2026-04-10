Гуардиола: Трябва да спечелим всеки един мач

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че неговият отбор не е бил достатъчно постоянен през този сезон, но от тук до края на сезона ще трябва да спечели всички мачове, за да остане в битката за титлата. “Гражданите” изостават на цели девет точки от водача Арсенал, но имат и мач по-малко. Утре те ще имат никак не леката задача да гостуват на Челси в Лондон.

“Надявам се, че можем да спечелим много точки до края на сезона. Ситуацията, в която се намираме в Премиър лийг, изисква да спечелим всички точки, които са възможни. Иначе няма как да продължим да се борим до края. Не бяхме достатъчно постоянни през този сезон. Загубихме точки, които можехме да вземем и поради това сега сме в позиция, в която не можем да си позволим грешки. Трябва да спечелим всеки един мач,” заяви каталунецът.

Джосеп Гуардиола силно желае Бернардо Силва да остане в тима, но тепърва ще трябва да проведе разговор с него, за да разбере плановете на португалеца. В последните дни се засилиха все повече спекулациите. че той вече е информирал ръководството, че ще напусне през лятото. Подобни твърдения за Бернардо Силва имаше в последните два летни прозореца, но той все още е на “Етихад”.

“Бернардо Силва беше фантастично попълнение за нас. Той не е най-високият, най-мускулестият, не вкарва по 50 гола и не прави по 50 асистенции, а именно тези играчи са във фокуса на вниманието. Но го познавам от девет години и той е това, което един мениджър може да иска. Всички треньори биха казали колко много го обичат, защото е невероятен играч, винаги има огън в себе си. В най-трудните моменти и в най-сложните ситуации той винаги е там. Много пъти съм казвал, че в големите мачове не става дума за това дали играеш добре или зле, а за това да бъдеш себе си и да не се страхуваш. Той притежава именно това и е така от първия му ден тук. Много бих искал да остане и да завърши кариерата си тук, но тепърва ще трябва да говоря с него,” обясни наставникът.

Гуардиола завърши появяването си пред медиите с кратко разяснение за контузените играчи в своя отбор.

“Рубен Диаш се подобрява, но няма да бъде готов за мача в неделя. Джон Стоунс може би, днес вероятно ще направи част от тренировката и ще видим. Матео Ковачич е добре. Йошко Гвардиол също се подобрява, но все още не е близо до завръщането си,” сподели мениджърът.

Снимки: Gettyimages