Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

Треньорът на Барселона Ханзи Флик отново изрази разочарованието си от съдийството по време на първия сблъсък от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Снощи клубът официално подаде жалба до УЕФА, а според германеца грешките, особено тази с неотсъдената дузпа, са се оказали решавали за крайния изход. Флик добави, че всички играчи и треньорският щаб имат за цел да спечелят Шампионската лига. Преди реванша с Атлетико обаче предстои дерби с Еспаньол в Ла Лига.

"Не знам какъв ще бъде резултатът (б.ред. - Флик визира жалбата, подадена от клуба), но за мен и отбора е добре, че клубът ни подкрепя в това, защото беше несправедливо. Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, а подкрепата на клуба е от голяма полза.

ВАР е точно за това. Когато видят, че има нещо нередно, те трябва да известят рефера, а това ми липсваше в този мач. Има много неща, които могат да се подобрят. Истина е, че не изиграхме най-добрият си мач и направихме грешки, но грешките на рефера решиха двубоя", заяви Флик, който след това се фокусира върху важността на каталунското дерби.

"Всички знаят колко важен е този мач за клуба и за феновете. При нас има много играчи от Ла Масия, които знаят колко важно е да се постигне победа в това дерби. Ще видим какви ротации ще направил. Както винаги, трябва да управляваме игровото време на футболистите. Но в отбора има много качество и със сигурност стартовият състав ще бъде фантастичен".

Относно това дали в клуба ще приотизират предстоящите мачове в Ла Лига, или тези в ШЛ, германецът заяви:

"Ла Лига е основата и заради първенството играем в Шампионската лига. Но мечтата на всеки е Шампионската лига, затова сме тук. Във всеки мач виждаш, че играчите са на 105%. Трябва да вършим ежедневната си работа в първенството, но в крайна сметка целта е Шампионската лига".

Запитан за евентуалния нов договор на Роберт Левандовски, Флик отговори:

"Сега не е моментът да говорим за това. Имаме големи цели пред себе си и всички играчи трябва да се съсредоточат върху това да дадат всичко от себе си за този отбор, клуб и фенове. Сега не е моментът да говорим за това. Това е работа на Деко.“

Флик добави, че Гави е готов да започне и най-вероятно ще бъде титуляр в утрешното дерби, а освен това заяви, че все още не е взел решение дали да даде известна почивка на Ламин Ямал. Относно Френки де Йонг ще се вземе решение на базата на това как се чувства след днешната тренировка.