Флик: Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, мечтата ни е Шампионската лига

  • 10 апр 2026 | 14:59
Треньорът на Барселона Ханзи Флик отново изрази разочарованието си от съдийството по време на първия сблъсък от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Снощи клубът официално подаде жалба до УЕФА, а според германеца грешките, особено тази с неотсъдената дузпа, са се оказали решавали за крайния изход. Флик добави, че всички играчи и треньорският щаб имат за цел да спечелят Шампионската лига. Преди реванша с Атлетико обаче предстои дерби с Еспаньол в Ла Лига.

"Не знам какъв ще бъде резултатът (б.ред. - Флик визира жалбата, подадена от клуба), но за мен и отбора е добре, че клубът ни подкрепя в това, защото беше несправедливо. Можеш да сгрешиш веднъж, но не и два пъти, а подкрепата на клуба е от голяма полза.

ВАР е точно за това. Когато видят, че има нещо нередно, те трябва да известят рефера, а това ми липсваше в този мач. Има много неща, които могат да се подобрят. Истина е, че не изиграхме най-добрият си мач и направихме грешки, но грешките на рефера решиха двубоя", заяви Флик, който след това се фокусира върху важността на каталунското дерби.

"Всички знаят колко важен е този мач за клуба и за феновете. При нас има много играчи от Ла Масия, които знаят колко важно е да се постигне победа в това дерби. Ще видим какви ротации ще направил. Както винаги, трябва да управляваме игровото време на футболистите. Но в отбора има много качество и със сигурност стартовият състав ще бъде фантастичен".

Относно това дали в клуба ще приотизират предстоящите мачове в Ла Лига, или тези в ШЛ, германецът заяви:

"Ла Лига е основата и заради първенството играем в Шампионската лига. Но мечтата на всеки е Шампионската лига, затова сме тук. Във всеки мач виждаш, че играчите са на 105%. Трябва да вършим ежедневната си работа в първенството, но в крайна сметка целта е Шампионската лига".

Запитан за евентуалния нов договор на Роберт Левандовски, Флик отговори:

"Сега не е моментът да говорим за това. Имаме големи цели пред себе си и всички играчи трябва да се съсредоточат върху това да дадат всичко от себе си за този отбор, клуб и фенове. Сега не е моментът да говорим за това. Това е работа на Деко.“

Флик добави, че Гави е готов да започне и най-вероятно ще бъде титуляр в утрешното дерби, а освен това заяви, че все още не е взел решение дали да даде известна почивка на Ламин Ямал. Относно Френки де Йонг ще се вземе решение на базата на това как се чувства след днешната тренировка.

Никита Хайкин вече официално може да пази за Норвегия на Световното

Вече 40 години без български рефер на Мондиал

Байерн загуби един от големите си таланти за обозримо бъдеще

Министърът на спорта на Италия охлади надеждите за участие на Мондиал 2026

Байерн Мюнхен ще направи азиатско турне през лятото

Капитанът на Фрайбург се е отказал от надеждата да в състава на Германия за Световното

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Нов роден "шедьовър"! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

