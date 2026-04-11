Фен на Нотингам почина след мача с Порто

84-годишен привърженик на Нотингам Форест е издъхнал след края на мача на своя отбор срещу Порто на „До Драгао“ от четвъртфиналите на Лига Европа.

Възрастният фпривърженик е наблюдавал срещата, която завърши наравно 1:1, но за съжаление е починал след края на мача, потапяйки английския отбор в траур.

Според информации от португалските медии, смъртта му се дължи на естествени причини. Тялото му е транспортирано за съдебномедицинска експертиза, за да се изяснят напълно причините за смъртта, преди да бъде репатрирано в Англия.