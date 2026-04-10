Треньорът на Порто: Малко сме разочаровани

Старши треньорът на Порто Франческо Фариоли заяви, че отборът му е можел да има преднина от два или три гола срещу Нотингам в първата среща от четвъртфиналите в турнира Лига Европа, която приключи при равенство 1:1 в Португалия.

„Малко сме разочаровани, тъй като можехме да имаме преднина от два или три гола. Ние доминирахме срещи тим от такова ниво, така че имаме много добри неща, които да обмислим“, коментира Фариоли, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

На въпрос какво трябва да направи Порто, за да стигне до полуфиналите, специалистът отговори: „Трябва да повторим същото представяне с по-добро ниво на завършване. Трябва по-добре да намираме свободни пространства. Правихме нещата по правилния начин и създадохме добри положения. Не бяхме толкова постоянни, колкото сме обикновено, но едва допуснахме удар към вратата и си спомням четири или пет добри спасявания от Щефан Ортега.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages