Доктор Марко: Това е голяма загуба за Макс

  • 10 апр 2026 | 09:05
Бившият съветник на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко също коментира потвърдената вече раздяла на Джанпиеро Ламбиазе с тима на бившите световни шампиони.

„Това е голяма загуба за Макс – обясни бившият пилот, който предпочете да повтори една от тезите на Кристиан Хорнър за тандема Верстапен – Ламбиазе. – Двамата са като възрастна съпружеска двойка със своите спорове и караници. Но Ламбиазе е ключова фигура в развитието на автомобила на Ред Бул. Той следва собствената си линия и не винаги се съгласява с другите инженери.

„Мога да ви кажа още нещо – обясни пред тв OE24 Марко. – Сега Макс говори повече за предстоящия си старт в „24 часа на „Нюрбургринг“, отколкото за Формула 1. Това е показателно.

„Макс е първокласен пилот, а сегашните технически правила са написани така, че ключово значение има управлението на енергията и затова е необходимо да се работи активно с инженерите. Новите правила лишиха пилотите от доминиращата им роля. Факторът „Макс“, който години наред беше важен фактор, сега не може да бъде използван пълноценно. Но аз мисля, че Ред Бул отново ще се върнат в челото.“

